Herzogin Meghan steht seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018 immer wieder in der Kritik. Anfangs wurde sie von der britischen Presse als frischer Wind für die Monarchie gefeiert. Doch bald folgten Berichte über Spannungen innerhalb der Royal Family, hohe Ausgaben für Renovierungen und ihre als distanziert empfundene Haltung gegenüber der Öffentlichkeit.

Schliesslich folgte der «Megxit» 2020, bei dem Meghan und Harry ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA zogen. Inzwischen leben sie mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien. Ihr Verhältnis zur britischen Königsfamilie ist nach wie vor angespannt, was durch Prinz Harrys Autobiografie und eine Netflix-Dokuserie weiter belastet wurde.