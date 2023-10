Remo Forrer singt und tanzt in diesem Jahr für die «#SayHi»-Kampagne. Ein Projekt, das ihm am Herzen liegt.

Jedes zehnte Kind in der Schweiz wird im Laufe seiner Schulzeit gemobbt. In den Schulen wird seit Jahren auf verschiedenste Weisen versucht, gegen Mobbing vorzugehen. Sogar über die Landesgrenzen hinaus wird zusammengearbeitet, um allen Kindern eine Schulzeit zu ermöglichen, die in guter Erinnerung bleibt.

Eine Kampagne, welche von der Europäischen Rundfunkunion ins Leben gerufen wurde, setzt sich für Freundschaft und gegen Mobbing ein. Auch die Schweiz nimmt teil: Unter dem Titel «#SayHi» singt ein Schweizer Musiker, umgeben von mehreren Dutzend Kindern, und tanzt mit ihnen eine einstudierte Choreografie.

Europaweite Anti-Mobbing-Kampagne

Das Projekt wird zum vierten Mal in mehreren europäischen Ländern durchgeführt. Alle teilnehmenden Länder verwenden dieselbe Melodie und schreiben einen Text in der jeweiligen Landessprache. Im Videoclip zum entstandenen Song tanzt der Künstler dann eine einprägsame Choreografie. Diese soll von Kindern nachgetanzt und gefilmt werden, damit ein Musikvideo für die europaweite Kampagne geschnitten werden kann.

Remo Forrer ist die Schweizer «#SayHi»-Stimme 2023

Als Sänger des diesjährigen «#SayHi»-Songs wirkt Remo Forrer tatkräftig mit. In seinem Song «Mier flüged los» geht es darum, für seine Träume einzustehen und diese auch dann zu verfolgen, wenn man damit nicht nur Begeisterung auslöst. Ein Motto, das der 22-Jährige auch selbst verfolgt, wie er sagt: «Ich war als Kind immer stur. Wenn ich ein Ziel vor Augen hatte, dann habe ich alles getan, um es zu erreichen.»

Es gab immer wieder Sprüche, die mich in diesem Alter verletzten.

So auch, als sich seine Kollegen am Mittwochnachmittag trafen, um Fussball zu spielen und er sich stattdessen dem Gesangsunterricht und dem Klavier widmete. «Es gab immer wieder Sprüche, die mich in diesem Alter verletzten», sagt der Musiker. Trotz der Sprüche hat er sich nicht von seinem Ziel abbringen lassen und ist heute als Sänger erfolgreich. Deswegen ist «#SayHi» für Remo Forrer ein Herzensprojekt, für das er gern auch neue Wege geht: Nie zuvor hat er einen Song auf Mundart gesungen.

Bisher habe ich immer gesagt: ‹Schweizerdeutsch singen? Nein danke!›

Bei den Dreharbeiten für das Musikvideo spricht der St. Galler auch über seinen Traumberuf, den er früher ausüben wollte: «Busfahrer. Ich fand die grossen Fahrzeuge immer cool und liebte es, mit ihnen unterwegs zu sein», sagt er lachend.

Heinzmann, Hänni und jetzt Forrer

SRF Kids ist zum dritten Mal bei der «#SayHi»-Kampagne dabei. 2022 unterstützte Luca Hänni das Projekt mit seinem Song «I bi da für di», der ebenfalls für die deutsche Anti-Mobbing-Aktion verwendet wurde:

Bei der ersten Durchführung im Jahr 2021 sang Stefanie Heinzmann «Dynamit» und tanzte wie ihre beiden männlichen Nachfolger eine einstudierte Choreografie mit Kindern:

Selbst mitmachen

Der «#SayHi»-Tanz 2023 ist seit dem 2. Oktober auf dem Youtube-Kanal und der Webseite von SRF Kids verfügbar. Bis zum 20. November können selbstgedrehte Tanzvideos eingeschickt werden, welche dann zu einem neuen Musikvideo für «Mier flüged los» geschnitten werden.