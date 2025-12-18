Nach dem tragischen Tod von Rob und Michele Reiner gibt die Gerichtsmedizin bekannt: Das Paar starb an Stichverletzungen.

Hollywood-Star Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele sind an mehreren Stichverletzungen gestorben. Das geht aus Angaben der Gerichtsmedizin in Los Angeles hervor, auf die sich mehrere US-Medien berufen.

Demnach erlag das Paar Verletzungen, die durch Gewalteinwirkung mit einem scharfen Gegenstand verursacht wurden. Die Todesart wurde als Tötungsdelikt eingestuft.

Stellungname der Kinder

Der Verlust ihrer Eltern sei «schrecklich und verheerend», teilten Jake und Romy Reiner in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.

«Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Augenblick des Tages fühlen. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.»

Sie baten um den Respekt ihrer Privatsphäre – und darum, dass «unsere Eltern mit den unglaublichen Leben, die sie gelebt haben, und der Liebe, sie gegeben haben, in Erinnerung bleiben».

Legende: Fans gedenken mit Blumen und Kerzen auf dem Stern von Rob Reiner am Hollywood Walk of Fame. Getty Images / Matei Horvath

Grosse Trauer in Hollywood

Mit Blumen und Kerzen, Briefen und Schildern trauern Fans in Hollywood. Rob Reiners Stern auf dem berühmten Walk of Fame ist dicht geschmückt.

Und auch auf Social Media trauern Menschen weltweit. «Oh, wie wir diesen Mann vermissen werden», schrieb Hollywood-Star Meg Ryan (64) beispielsweise auf Instagram zu einem alten Schwarz-Weiss-Foto, auf dem die Schauspielerin mit dem Regisseur lachend tanzt. «Danke, Rob und Michele, für eure Art und Weise, an wahre Liebe, an Märchen und an Lachen zu glauben.»

Sie würdigte das Paar als Leute, die an das Gute in Menschen glaubten und ihr Land zutiefst liebten. Sie hoffe, dass diese «unmögliche Tragödie» nicht das Ende ihrer Geschichte sei, sondern zu etwas Gutem führe. Ihre Rolle in der Liebeskomödie «Harry und Sally» unter der Regie von Rob Reiner machte Meg Ryan weltberühmt.

Legende: Familie Reiner im Jahr 2014 v.l.n.r.: Michele Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner und der mittlerweile verhaftete Nick Reiner Getty Images / Michael Loccisano

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie «Harry und Sally», «Misery» und «Eine Frage der Ehre», wurde 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Sohn ist Hauptverdächtiger

Die Polizei hatte Rob Reiner und seine Ehefrau Michele am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles im Stadtteil Brentwood entdeckt. Sechs Stunden später wurde ihr Sohn Nick Reiner festgenommen.

Nick Reiner erschien am Mittwoch erstmals vor Gericht. Er äusserte sich aber zunächst nicht zur Anklage, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Dafür sei es noch «zu früh», sagte sein Anwalt Alan Jackson. Der nächste Termin sei für den 7. Januar angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen zuvor wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe.