Disney verfilmt Arielle neu. Der Klassiker aus dem Jahr 1989 mit der jungen Meerjungfrau, die sich in einen Menschenprinzen verliebt, soll im Mai 2023 in die Kinos kommen. Schon jetzt löst der Trailer der Realverfilmung für Emotionen, vor allem bei den Jüngsten. Der Grund: Halle Bailey, die Schauspielerin, die in die Rolle von Arielle schlüpft, ist schwarz.

Auf der Social-Media-Plattform Tiktok gehen Videos viral, welche freudige Reaktionen von hauptsächlich schwarzen Kindern auf den Trailer zeigen. Sie reagieren mit Worten wie «Sie ist schwarz» und «Sie sieht ja aus wie ich».

Es kursieren auch Videos, welche die Reaktionen von weissen Kindern zeigen. Dass Arielle eine andere Hautfarbe als sie hat, fällt ihnen aber nicht auf. Die Botschaft einer Mutter: «Die Hautfarbe von Arielle ist für meine Tochter nicht wichtig. Aber ich weiss, dass es anderen alles bedeutet.»

Legende: Halle Bailey ist Arielle. «Arielle, die Meerjungfrau» / Rob Marshall

Als 2019 bekannt wurde, dass die Rolle der Arielle von einer schwarzen Schauspielerin besetzt wird, löste dies neben positiven auch negative Reaktionen im Netz aus. Und auch jetzt ist wieder eine Rassismus-Debatte ausgebrochen. Zur Kritik sagte der Regisseur der Neuverfilmung Rob Marshall gegenüber dem US-Magazin «Variety»: Für die Rolle habe es jemanden gebraucht, der «Herz, Jugend und Unschuld mitbringt und dazu eine grossartige Singstimme hat». Dass Bailey schwarz ist, würde dabei nichts zur Sache tun.

In der Neuverfilmung von «Arielle, die Meerjungfrau» sind neben der 22-jährigen Bailey auch Jonah Hauer-King als Prinz Eric und Melissa McCarthy als Hexe Ursula zu sehen. Javier Bardem spielt König Triton.