Til Schweiger stellt Kollegen an den Pranger

Der Deutsche Schauspieler und Regisseur Til Schweiger äussert sich im Podcast «Hotel Matze» zu der schwierigen Zeit, nachdem im vergangenen Jahr Anschuldigungen gegen ihn publik wurden. Ein Bericht des «Spiegel» zitierte damals anonyme Quellen, die Schweiger beschuldigten, betrunken am Film-Set erschienen zu sein, sich gegenüber dem Team verbal aggressiv und sogar physisch übergriffig verhalten zu haben.

Legende: Til Schweiger 2022 am Zurich Film Festival. Getty Images / Joshua Sammer

Gegenüber Podcaster Matze Hielscher thematisiert er nun offen seine Gefühlswelt. Dabei zeigt er sich enttäuscht über die zur Zeit der Anschuldigungen ausbleibende Unterstützung ehemaliger Weggefährten. Besonders getroffen habe ihn der Rückzug jener Personen, von denen der es nicht erwartet hätte.

Und der hat immer gesagt: ‹Ohne dich würde ich jetzt noch Gemüsehändler spielen und so. Ich hab dir so viel zu verdanken.› Und dann war er auf einmal weg.

Speziell sprach er über seinen «Tatort»-Co-Star Fahri Yardim. Dieser habe in der für Schweiger schwierigen Zeit mit Stille geglänzt. «Was mich schon bewegt hat, ist, dass Fahri sich nicht gemeldet hat. Und den habe ich überall hin mitgenommen, überall. Der hat immer gesagt: ‹Ohne dich würde ich jetzt noch Gemüsehändler spielen und so. Ich hab dir so viel zu verdanken.› Und dann war er auf einmal weg. Er hat sich nicht gemeldet», sagt Schweiger über Yardim.

Freundschaften auf Distanz

1 / 4 Legende: Matthias Schweighöfer bei der Premiere von «The Swimmers» Matthias Schweighöfer besucht die Opening Night und die Premiere von «The Swimmers» während des 18. Zurich Film Festival am 22. September 2022 in Zürich. Getty Images / Thomas Lohnes 2 / 4 Legende: Fahri Yardim auf dem roten Teppich der 70. Berlinale Fahri Yardim kommt zur Eröffnungsfeier und zur Premiere von «Mein Jahr in New York» während der 70. Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Getty Images / Gina Wetzler 3 / 4 Legende: Til Schweiger und Fahri Yardim 2016 in Berlin Fahri Yardim und Til Schweiger bei der Deutschlandpremiere von «Off Duty» am 3. Februar 2016 in Berlin. Getty Images / Isa Foltin 4 / 4 Legende: Matthias Schweighöfer mit Til Schweiger im Jahr 2013 Matthias Schweighöfer und Til Schweiger besuchen die Deutschlandpremiere ihres Films «Vier gegen die Bank» am 13. Dezember 2016 in Berlin. Getty Images / Matthias Nareyek

Doch auch Oppenheimer-Star Matthias Schweighöfer, mit dem er lange Jahre sowohl privat als auch beruflich eng verbunden war, habe sich nicht an Schweigers Seite gestellt. Dies jedoch nicht zur Überraschung des Regisseurs. Nach gemeinsamen Erfolgen wie «Keinohrhasen», «Zweiohrküken» und «Kokowääh 2» brach der Kontakt bereits vor mehreren Jahren ab. Schweighöfer habe sich von ihm distanziert – gemäss Schweiger, sobald dessen Karriere unabhängig der gemeinsamen Projekte ins Rollen kam.

Ob sich die genannten Kollegen aufgrund seines Verhaltens von Til Schweiger gelöst haben oder ob sich der Kontakt im Laufe der Zeit verlaufen hat, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Eine interne Untersuchung durch das Filmstudio Constantin konnte einige der Anschuldigungen gegen Schweiger unterdessen entkräften.