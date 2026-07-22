Nach einem WM-Besuch wurde die Kappe des Bundespräsidenten zum Verkaufsschlager. Hersteller erleben einen Ansturm.

Es war ein Auftritt mit Augenzwinkern: Anfang Juli besuchte Bundespräsident Guy Parmelin das WM-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Algerien in den USA. Auf dem Kopf trug er eine rote Kappe, die stark an die berühmte «Make America Great Again»-Kopfbedeckung von Donald Trump erinnert – allerdings mit der Aufschrift «Switzerland Great Since 1291». Was als humorvolle Geste gedacht war, löste eine gewaltige Lawine aus. In den sozialen Medien und der Presse ging das Bild des Bundespräsidenten sofort viral.

Legende: Bei der WM-Partie zwischen der Schweiz und Algerien sorgte die rote Kappe von Bundespräsident Guy Parmelin für Aufsehen. (2.7.2026) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Die Hersteller reagierten schnell auf den Hype. Bereits einen Tag nach dem Match nahm Mario Lang von Landjäger.ch das Produkt in sein Sortiment auf – mit grossem Erfolg.

«Mittlerweile sind wir bei einem Kontingent von 1500 Kappen, die wir jeden Tag verschicken können», sagt er. Die Bestellungen kommen aus der ganzen Welt.

Kleiner Ausnahmezustand für Online-Handel

Für Lang herrscht im Betrieb derzeit ein kleiner Ausnahmezustand: «Wir mussten sehr stark aufstocken. Wir haben 30 Leute, die daran arbeiten.» Noch würden sie der Nachfrage hinterherhinken. «Aber das holen wir bald auf.»

Legende: Das Unternehmen von Mario Lang bestickt und bedruckt Kleidungsstücke mit dem Spruch «Switzerland Great Since 1291». SRF

Inzwischen stellen auch andere Firmen das begehrte Objekt her, das in verschiedenen Farben bestickt und bedruckt wird. Lang glaubt, dass die Nachfrage noch eine Weile anhält. «Der Spruch ist für die Ewigkeit gemacht. Auch ohne Trump ist das ein Stück Schweizer Nationalstolz, das sich hier widerspiegelt.»

Parmelin wiegelt diplomatisch ab

Die Parallele zum US-Präsidenten Donald Trump ist offensichtlich. Dessen rote Kappe wurde schon 2016 im US-Präsidentschaftswahlkampf zum unverkennbaren Markenzeichen seiner Bewegung. Ob der Schweizer Bundespräsident seinen amerikanischen Amtskollegen mit der Aktion gezielt auf die Schippe nehmen wollte? Parmelin selbst gab sich auf Nachfrage betont diplomatisch und verneinte eine solche Absicht.

«Nein, absolut nicht», sagte Parmelin gegenüber Radio RTS. Es gebe zwar sicherlich mehrere Interpretationen der Aktion, ihm sei es jedoch in erster Linie um eine kleine Schweizer Präsenz vor Ort gegangen. Dennoch zeigte sich der Bundespräsident überrascht und erfreut über den Erfolg der Kopfbedeckung: «Ich war überrascht von den Reaktionen, die sie ausgelöst hat. Es zeigt, dass die Schweizer stolz auf ihre Herkunft und ihre Geschichte sind.»

Ein Symbol für Identität und Humor

Genau in diesem Stolz liegt auch das Geheimnis des Verkaufserfolgs, sagt Johanna Gollnhofer, Marketingexpertin an der Universität St. Gallen. Die Kappe spreche gleichzeitig zwei Käufergruppen an. «Dadurch, dass ich sie trage, symbolisiere ich für Aussenstehende, dass ich stolz auf die Schweiz bin», erklärt Gollnhofer. Auf der anderen Seite richte sich das Produkt an Menschen, die die wirtschaftlichen Spannungen zwischen der Schweiz und den USA auf die Schippe nehmen wollen. «Die Kappe ist ein Symbol und ein Ausdruck der eigenen Identität.»

Normalerweise flachen solche Trends schnell wieder ab, sagt die Expertin weiter. Mit dem bevorstehenden Nationalfeiertag am 1. August steht aber ein Ereignis vor der Tür, das den Schweizer Nationalstolz nochmals aufleben lasse. Der Verkaufserfolg des Trendartikels könnte dadurch nochmals verlängert werden.

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