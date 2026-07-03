Bundespräsident Guy Parmelin hat an der Fussball-WM in Vancouver das Sechzehntelfinalspiel zwischen der Schweiz und Algerien verfolgt.

Für Aufsehen sorgte unter anderem die Kappe des Bundespräsidenten.

«Switzerland Great Since 1291» – so lautet der Slogan auf der leuchtend roten Kopfbedeckung, die Parmelin im Stadion von Vancouver trug.

Legende: Die Aufschrift dürfte wohl eine Anspielung auf die «Make America Great Again»-Mützen von US-Präsidenten Donald Trump sein. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Auf der Kurznachrichtenplattform X schrieb Parmelin, er sei stolz, im Sechzehntelfinalspiel der Nationalmannschaft zur Seite zu stehen.

Beim Spiel nahm der Waadtländer auf der Tribüne neben dem Fifa-Präsidenten, dem Walliser Gianni Infantino, Platz.

Parmelin auf Geschäftsreise in Amerika Box aufklappen Box zuklappen Der Bundespräsident befindet sich derzeit im Rahmen einer Wirtschafts- und Wissenschaftsmission in Nordamerika. Am Montag hatte er den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Ausser in die USA und nach Kanada wird Parmelin auch nach Mexiko reisen.

Auch einige Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier brachten auf X ihre Freude über den Schweizer Achtelfinaleinzug zum Ausdruck. So zitierte etwa der Walliser Nationalrat Philipp Matthias Bregy (Mitte) seinen Sohn, der gesagt habe, früh aufzustehen, lohne sich doch.

Auch Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte/BL) fand, früh aufzustehen, habe sich gelohnt.

Und der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig zitierte bereits SVP-Mitglied Guy Parmelin: «Switzerland – Great since 1291».