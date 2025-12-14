In der Session hat der Nationalrat über die sogenannte «Feuerwerksinitiative» debattiert. Das Zünden von Feuerwerkskörpern, die ausschliesslich Lärm erzeugen, soll laut Vorlage verboten werden. Der Nationalrat hat dem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt.
Feuerwerk hat nicht nur in der Schweiz Tradition. Wie viel wissen Sie tatsächlich über die «Böller»?
