Candace Bushnell hat mit «Sex and the City» Kultgeschichte geschrieben. Jetzt steht sie selbst im Rampenlicht.

«Sex and the City»-Erfinderin

Mit 66 Jahren wagt US-Autorin Candace Bushnell einen neuen Schritt. Statt Romane zu schreiben, bringt sie ihre eigene Geschichte auf die Bühne. In ihrer One-Woman-Show nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch ihr Leben. Am vergangenen Samstag machte sie auf ihrer Welttournee Halt in Zürich.

Legende: Star-Autorin Candace Bushnell gibt in einem Bühnenprogramm Einblicke in ihr eigenes Leben. Getty Images/Manoli Figetakis

Gespickt mit schlüpfrigen Details, witzigen Anekdoten und bekannten Klischees gibt Candace Bushnell humorvolle Einblicke in ihr Leben. «Habe ich eine Schuhbesessenheit wie Carrie Bradshaw?», fragt sie etwa augenzwinkernd – ein direkter Verweis auf ihr wohl bekanntestes Werk «Sex and the City».

Es ist etwas, wovon ich schon lange träumte.

Dass sie dabei Persönliches preisgibt, stört Bushnell nicht. «Ich bin über 60. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Es ist etwas, wovon ich schon lange träumte», so die Autorin.

Von der Fashionista zur Bestsellerautorin

Candace Bushnell wuchs im ländlichen Connecticut auf, zwei Autostunden von New York entfernt. Schon als Kind liebte sie Mode und hatte einen grossen Traum: Schriftstellerin zu werden. Mit 19 zog sie nach New York, fest entschlossen, den Pulitzer-Preis zu gewinnen.

Ich wuchs in einer sehr sexistischen Zeit auf.

Auch wenn dieser Traum unerfüllt bleibt, revolutionierte sie mit ihrem 1996 erschienenen Roman «Sex and the City» das Frauenbild der 90er-Jahre. Ihre Geschichte über vier unabhängige, selbstbewusste Frauen bricht mit überholten Rollenbildern. «Ich wuchs in einer sehr sexistischen Zeit auf und wusste: Alles, was die Leute über Männer und Frauen sagten, war nicht wahr», erklärt Bushnell.

Auch ohne Kinder glücklich

Im Gegensatz zu ihren Serienfiguren, die immer wieder nach der grossen Liebe suchen, hat Candace Bushnell nach zwei gescheiterten Ehen für Männer keine Zeit mehr. Kinder standen in ihrem Leben nie an erster Stelle.

Es ist eine Entscheidung, die sie nicht bereut: «Ich fühle mich so glücklich, dass ich keine Kinder haben musste. Als Frau ist es ein grosses Glück, nicht dem folgen zu müssen, was die Gesellschaft einem vorgibt.»

Ob als Bestsellerautorin, Feministin oder Bühnenkünstlerin: Candace Bushnells Leben ist mindestens genauso abenteuerlich wie das echte «Sex and the City».