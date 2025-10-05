Sängerin und Moderatorin Paola Felix feiert Geburtstag. Über Jahrzehnte prägt sie das Showbusiness wie kaum eine andere.

Am 5. Oktober feiert Paola Felix ihren 75. Geburtstag. Bis heute gilt sie als erfolgreichste Schweizer Künstlerin in der deutschen Hitparade – trotz frühem Rückzug aus dem Rampenlicht.

Mit ihrer Mutter singt die St. Gallerin zu Hause schon im frühen Jugendalter Opernarien im Duett. Als 14-Jährige steht die als Paola Del Medico geborene Halb-Italienerin dann im Rahmen eines regionalen Talentwettbewerbs zum ersten Mal auf einer Bühne.

Legende: Paola Felix als 14-Jährige bei einem ihrer ersten Auftritte. zVg

«Die Freude am Gesang hat mich auf die Bühne gezogen», erinnert sie sich. Durch erfolgreiche Teilnahmen an regionalen und nationalen Wettbewerben wird aus dem musikalischen Berufstraum innert weniger Jahre dann Realität.

«Bonjour, bonjour» à toute l'Europe

1968 nimmt Paola ihre erste Single «Für alle Zeiten» auf. Schon ein Jahr sagt sie der Welt am Eurovision Song Contest in Madrid «Bonjour, bonjour». Damit holt sie für die Schweiz Platz fünf – hinter vier geteilten ersten Plätzen. Dem ESC bleibt sie treu: 1980 erreicht sie mit «Cinéma» sogar Platz vier.

Mit ihrer Musik feiert sie damals im gesamten deutschsprachigen Raum Erfolge. So gilt sie bis heute als erfolgreichste Schweizer Künstlerin in der Deutschen Hitparade, wird viermal mit der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet. Ein Erfolg, den sie spätestens mit ihrem Evergreen «Blue Bayou» zementiert.

Dieser ist bis heute nicht nur Fans ihrer Musik ein Begriff: 2001 rutscht sie bei einem TV-Auftritt während des Songs die Studiotreppen hinunter und schafft damit einen noch immer legendären Fernsehmoment.

Die 1980er-Jahre machen Paola dann auch zur Fernseh-Ikone. Gemeinsam mit Ehemann Kurt Felix moderiert sie die Samstagabendshow «Verstehen Sie Spass?». Bis zu 25 Millionen Menschen sehen pro Sendung zu. Das Paar wird weit über die Schweiz hinaus zum Publikumsliebling.

In der Ehe zu Kurt Felix findet Paola ihr privates Glück. Bis zu seinem frühen Tod 2012 bleiben sie ein unzertrennliches Paar. «Kurt ist und bleibt die grosse Liebe meines Lebens», sagt sie noch heute.

Gemeinsam ziehen sie sich ab 1990 schrittweise aus dem Rampenlicht zurück. Dies, nachdem das gemeinsame Eheleben in den ersten zehn Jahren nach ihrer Hochzeit karrierebedingt zu kurz kommt:

«Wir waren in gleichen und trotzdem verschiedenen Berufen tätig. Mein Mann unterwegs mit einem Kamerateam zwischen Konstanz und Bremen und ich jeweils im Plattenstudio oder auf Tournee. Und es hat uns eben an Privatleben gefehlt.»

Mit ihren Erfolgen auf der Musik- und TV-Bühne, hat Paola Felix ein überdauerndes Vermächtnis geschaffen. Bis heute bleibt sie deshalb in der Schweizer Show-Landschaft präsent. 2023 erhält sie mit dem Ehren-Prix-Walo für ihr Lebenswerk den prestigeträchtigsten Award in der nationalen Unterhaltungsszene.

Und erst im Mai 2025 steht sie beim ESC in Basel mit «Cinéma» nochmals auf der ganz grossen Bühne: «Das war für mich ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, weil sich nach meinen zwei Auftritten 1969 und 1980 nun mit diesem Auftritt in Basel ein wunderbarer Kreis geschlossen hat.»