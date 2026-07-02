Seit Juli müssen Besuchende des Kölner Doms zwölf Euro bezahlen. Es ist nicht die erste Kirche, die Eintritt verlangt.

Immer mehr berühmte Gotteshäuser verlangen heute Eintritt, um die Kosten für Unterhalt und den Besucherbetrieb zu decken. Für die Besichtigung ist deshalb oft ein Eintritt fällig. Vielerorts gibt es jedoch Ausnahmen für Betende und die Teilnahme an Gottesdiensten.

Kölner Dom

Der reguläre Eintritt in den Kölner Dom kostet zwölf Euro. Mit dem neu eingeführten Eintrittspreis sollen die gestiegenen Kosten, etwa für den Schutz des Denkmals in der westdeutschen Stadt, gedeckt werden.

Legende: Die Tickets für den Kölner Dom können vor Ort oder auch online gekauft werden. Keystone/Rolf Vennenbernd

Für Gottesdienstbesucher und Betende ist der Eintritt in den Kölner Dom jedoch weiterhin kostenfrei.

Fraumünster

Die Kirche in der Zürcher Altstadt ist besonders für die Fensterkunst von Marc Chagall berühmt. Wer die Fenster im Inneren der Kirche betrachten will, zahlt fünf Franken.

Legende: Die farbigen Kirchenfenster vom Künstler Marc Chagall locken immer wieder Touristen an. REUTERS/Stefan Wermuth

Auch hier gilt der Preis nur für touristische Besuche. Wer regelmässig zum Innehalten ins Fraumünster kommt, kann am Empfang kostenlos eine persönliche Besuchskarte beantragen.

Ulmer Münster

Das Ulmer Münster ist vor allem für seinen 161.5 Meter hohen Kirchturm bekannt. Wer die gotische Kirche von innen besichtigen möchte, muss keinen Eintritt bezahlen. Für den Aufstieg auf den Münsterturm wird hingegen ein Ticket benötigt.

Legende: Bevor die Sagrada Família fertiggestellt wurde, war der Kirchturm des Ulmer Münsters der höchste der Welt. Keystone/JASON TSCHEPLJAKOW

Neun Euro kostet das Ticket für den Turmaufstieg. Bis zur Aussichtsplattform auf 102 Metern Höhe sind 560 Stufen zu bewältigen – bei klarem Wetter reicht der Blick von dort bis zu den Alpen.

Sagrada Família

Im Juni 2025 wurde die berühmte Kirche im Zentrum von Barcelona nach 144 Jahren fertiggestellt. Wer das Wahrzeichen – inklusive einer Audioführung – von innen besichtigen will, zahlt 26 Euro.

Legende: Anlässlich der Einweihung der Sagrada Família durch den Papst erleuchten Feuerwerke den Nachthimmel. Keystone/EMILIO MORENATTI

Für die Teilnahme an einer Messe wird auch hier kein Eintritt verlangt. Grössere Gruppen müssen sich jedoch anmelden, da die Plätze sehr beliebt sind.

Berner Münster

Wer das gotische Bauwerk von innen betrachten möchte, muss keinen Eintritt zahlen. Wer jedoch den rund hundert Meter hohen Turm der höchsten Kirche der Schweiz besichtigen möchte, zahlt sechs Franken. Beim Aufstieg in den Kirchturm kann zudem das schwerste Kirchengeläut der Schweiz bestaunt werden.

Westminster Abbey

27 britische Pfund (rund 29 Franken) kostet der Eintritt in die bekannte Londoner Kirche, in der seit dem Jahr 1066 die Krönung der britischen Monarchen und Monarchinnen stattfindet.

Legende: Im Mai 2023 wurde König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Keystone/RICHARD POHLE

Bei gebuchtem Ticket hat man eine halbe Stunde Zeit, sich die Kirche von innen anzusehen. Auch hier gilt jedoch freier Eintritt für Gottesdienste.

Sainte-Chapelle (Paris)

Wer die berühmten Glasfenster der Sainte-Chapelle bestaunen möchte, bezahlt 16 Euro Eintritt.

Legende: Die 1113 Glasfenster sorgen im Inneren der Sainte-Chapelle für ein spektakuläres Farbenspiel. Reuters/Charles Platiau

Französische Staatsangehörige sowie Personen mit regulärem Wohnsitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums profitieren von diesem reduzierten Tarif. Für alle übrigen Besucherinnen und Besucher kostet der Eintritt 22 Euro.