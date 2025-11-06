Proteste, Boykottaufrufe und eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft: Der Onlinehändler Shein steht in Frankreich unter Beschuss, weil er Sexpuppen verkauft hat, die wie Kinder aussehen. Kritisiert wird unter anderem, dass Menschen mit pädosexueller Neigung solche Produkte erwerben und anschliessend in Versuchung geraten könnten, sich an Kindern zu vergehen. Ob das tatsächlich passieren könnte, sei stark vom Einzelfall abhängig, sagt Monika Egli-Alge. Sie ist Psychologin und arbeitet seit rund 20 Jahren mit Pädophilen.

Monika Egli-Alge Psychologin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Monika Egli-Alge ist Fachpsychologin Psychotherapie und Rechtspsychologie und Geschäftsführerin des Forensischen Instituts Ostschweiz (forio). Sie therapiert unter anderem seit rund 20 Jahren Pädophile.

SRF News: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Bilder von solchen Sexpuppen sehen?

Monika Egli-Alge: Ich glaube, da geht es mir wie den allermeisten. Das irritiert mich, weil diese Puppen so deutlich kindliche Züge haben. Und dennoch ist da etwas Körperliches, um nicht zu sagen etwas Sexuelles dabei. Das irritiert.

Gefährden solche Produkte Kinder, weil eine Hemmschwelle heruntergesetzt wird? Oder beugen sie Straftaten vor, weil sie als Ventil dienen können?

Das ist die Gretchenfrage. Die internationale Forschung hat es bisher unterlassen, eine klare Position einzunehmen. Und zwar genau darum, weil die Frage nicht allgemeingültig, sondern nur sehr individuell beantwortet werden kann. Bei unserer Fachstelle haben wir mit einem Pädophilen gearbeitet, der sich zunächst so eine Puppe anschaffen wollte, sich dann aber dagegen entschieden hat.

Das oberste Ziel ist immer die Selbstkontrolle.

Weshalb?

Im Rahmen der Therapie ist er zum Schluss gekommen, dass es für ihn nicht gut wäre, wenn er seine sexuellen Fantasien mit Minderjährigen ein Stück weiter in die Praxis umsetzt. Er hat sich entschieden, seine Fantasien besser kontrollieren zu wollen und die ganze sexuelle Ansprechbarkeit auf den kindlichen Körper in der Fantasiewelt zu belassen.

Sind Kinder-Sexpuppen legal? Box aufklappen Box zuklappen In Frankreich droht die Regierung damit, die Onlineplattform von Shein zu sperren, sollten dort erneut solche Sexpuppen zum Verkauf angeboten werden. Parallel dazu ermittelt die französische Staatsanwaltschaft wegen der Verbreitung von Darstellungen Minderjähriger mit pornografischem Charakter. Nach unseren Recherchen lässt sich nicht abschliessend beurteilen, wie die Rechtslage in der Schweiz ist. Mehrere Fachstellen konnten uns nicht beantworten, ob solche Puppen hierzulande legal sind oder nicht. Das Bundesamt für Justiz schreibt auf Anfrage: «Das Bundesrecht enthält keine Bestimmung, die den Besitz oder den Vertrieb von kinderähnlichen Sexpuppen ausdrücklich verbieten würde. In Betracht kommen könnte höchstens die Bestimmung von Artikel 197 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) zur «Pornographie», die den Umgang mit sogenannten pornographischen Gegenständen unter Strafe stellt.» Das Bundesamt schreibt weiter, ein Gericht müsse beurteilen, ob kinderähnliche Sexpuppen als solche Gegenstände gelten. Entsprechende Entscheide seien jedoch nicht bekannt. In Deutschland gibt es seit 2021 einen eigenen Straftatbestand, der das Inverkehrbringen, den Erwerb und den Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild explizit unter Strafe stellt.



Gibt es überhaupt Fälle, wo solche Kinder-Sexpuppen einen positiven Effekt haben könnten?

Es ist im Grunde ähnlich wie mit Gewalt- oder Aggressionsproblemen. Gibt es eine Ventilfunktion, wenn jemand in einen Boxsack schlägt, vielleicht noch mit dem Konterfei des oder der Betroffenen? Oder schürt das die Aggression? Das ist die grosse Frage. Deshalb versuchen wir, mit jeder Person einzeln zu beurteilen, was die Vorteile und Risiken sein könnten. Das oberste Ziel ist dabei immer, die Selbstkontrolle zu erhöhen, dass keine sexuellen Handlungen mit Kindern umgesetzt werden.

Ob eine Sexpuppe eher ein Ventil ist oder ein Trigger, ist nur schwer erforschbar.

Was könnte für einen Pädophilen ausschlaggebend sein, ob eine solche Puppe ein geeignetes Ventil ist oder ihn zur Tat verleitet?

Da gibt es wirklich nur Hypothesen und keine fundierten Forschungsergebnisse. Ich versuche mal eine Annäherung: Eine Puppe könnte dann als Ventil funktionieren, wenn die Person eine gute Impulskontrolle hat. Nicht nur im sexuellen Bereich, sondern generell. Umgekehrt wäre es schwieriger bei Personen, die sich weniger im Griff haben.

Wie lässt sich diese Frage grundsätzlicher erforschen?

Wissenschaftlich ist das nur schwer untersuchbar. Man kann sich an anderen Themen orientieren, wo diese Ventilfunktion oder Substitution eine bedeutsame Rolle spielt: Kampfsport statt echte Körperverletzung, beispielsweise. Aber das ist nur teilweise vergleichbar. Was wir tun können, ist retrospektiv zurückzuschauen: Wie sind die Personen, die entweder Taten begangen haben oder eben nicht, davor mit ihrer pädosexuellen Neigung umgegangen? Das können wir in praktischen Studien untersuchen.

Das Gespräch führte Isabelle Maissen.

