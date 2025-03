Phil Fries rappt seit den 1990er-Jahren. Seit 2018 ist jedoch alles anders. Dies verarbeitet er in seinem neuen Album.

Starker Händedruck, strahlend freundliche Augen. Ein Mensch mit einer klaren politischen Haltung, einer grossen Liebe zur Sprache und einer guten Portion Humor. Das ist Phil Fries.

Mitte der 1990er-Jahre machte sich der heute 46-Jährige als Rapper Freeze in der Schweizer Rapszene einen Namen. Er trat solo, aber auch mit verschiedenen Bands auf. Sein Markenzeichen: Mundartrap.

2018 kam dann der grosse Zusammenbruch. Wortwörtlich. «Ich wollte am Morgen arbeiten gehen. Als ich mir in der Küche einen Kaffee machte, liess plötzlich meine Beinkraft nach», erzählt Phil Fries. Seither sitzt er im Rollstuhl. Querschnittgelähmt – von einem Moment auf den anderen. Der Grund: Eine Autoimmunkrankheit hat eine Entzündung des Rückenmarks ausgelöst.

Phil Fries musste sich ins Leben zurückkämpfen, ganz Alltägliches wieder neu lernen, sich anziehen zum Beispiel oder duschen. Das war schwierig. «Die Persönlichkeit verändert sich ja nicht per se, wenn sich der körperliche Zustand ändert.»

Songs aus dem Leben gegriffen

Sieben Jahre ist das nun her. Und erstmals hat Phil Fries seine neue Lebensrealität in Worte gefasst. Auf seinem neuen Album rappt Freeze dann auch Zeilen wie: «Alles isch glich ond glich isch alles andersch. Liehd das a mir oder am Blick vo allne andere?»

Legende: Phil Fries aka Freeze trägt sein Herz auf der Zunge und äussert sich gerne auch politisch – mit der dazugehörigen Coolness. ZVG

Das Album trägt den Titel «Rollmodel» – ein bewusstes Wortspiel mit dem englischen Begriff «Role Model» – also Vorbild. Ist er gerne ein Vorbild? «Manchmal mehr, manchmal weniger. In meiner Situation bin ich das oft auch unfreiwillig, weil ich einfach auffalle.»

Viel Inklusion – aber nicht nur

Phil Fries fällt es nicht schwer, seine Meinung zu äussern. Im Gegenteil. Im Album dreht sich vieles um Inklusion. Da mischt sich beim IT-Projektleiter auch mal Wut dazwischen. Zum Beispiel im Song «Mitleid»: «Du gsesch nume de Koschtepunkt. Ich legg dir uf de Täsche ... Ich schaffe, isch zahl Stüüre, ich zahl Krankekasse. Chum pack dini Vorurteil und steck sie tüüf a ne dunkle Ort …»

Auch wenn seine Songs viel von seinem Leben erzählen, Phil Fries will nicht als «Rollstuhlrapper» wahrgenommen werden. Schliesslich macht er schon lange Musik und es beschäftigen ihn seit jeher auch andere Themen. Haltung zeigen ist ihm wichtig. So setzt er sich in seinen Songs stark gegen Rassismus und für Diversität ein.

Und dann ist da noch sein Leben als Fussballfan. Auch davon rappt er. Phil Fries ist ein grosser Fan des FC Luzern. So trifft man ihn auch öfters im Stadion an, wo er lautstark mitfiebert.

Legende: Als grosser FCL-Fan trifft man Phil Fries regelmässig im Stadion. ZVG

Durchs Leben hilft ihm sein Humor. «Es gibt so viele sprachliche Ausdrücke, die mit Stehen zu tun haben: Aufstehen, Hinstehen, ‹wie geht's, wie steht's?› – das alles funktioniert im Rollstuhl nicht mehr. Das bringt mich oft zum Schmunzeln», sagt Phil Fries.

In seinem FCL-Song beschreibt er den Moment, wenn die Kurve Fan-Gesänge anstimmt: «Irgendwenn i de zwöite Halbziit – de Comedy-Momänt: ‹Stöhnd uf wenn ihr Luzerner sind!› Ich würd jo, wenn ich chönnt …»

Album als Pionierarbeit

Es hat seine Zeit gebraucht, bis Freeze ein solch persönliches Soloalbum aufnehmen konnte. Es sei ein besonderer Moment für ihn: «Ich kenne kein Album von einem Menschen mit Behinderung, der dies auch thematisiert. Darauf hatte ich schon Lust.»

Und er erinnert sich an seine Rap-Anfänge: «Mitte der 1990er-Jahre warst du in der Schweizer Rapszene ein Pionier, wenn du auf Schweizerdeutsch gerappt hast. Dieses Album jetzt fühlt sich das erste Mal wieder ein bisschen pionierartig an.»