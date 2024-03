Das zeichnet die Plattform Reddit aus: Im Vergleich zu anderen sozialen Medien ist Reddit viel weniger algorithmisch getrieben. Die Nutzer organisieren sich bestimmten Interessen entlang in Unterforen – den sogenannten Subreddits – und bestimmen selbst, welche Inhalte dort besonders prominent angezeigt werden. Vielen gilt Reddit als eine der letzten Plattformen im Internet, wo noch Menschen mit Menschen diskutieren.

Deshalb hat es Reddit nie wirklich aus der Nische geschafft: Es scheint, als hätte sich Reddit lange Zeit gar keine Mühe gegeben, aus der Nische herauszukommen. So hatte die Plattform zum Beispiel über zehn Jahre lang keine eigene App fürs Smartphone. Ausserdem ist die Plattform nach wie vor für Neulinge wenig einladend gestaltet. Und im Gegensatz zu Instagram oder Tiktok ist sie sehr textlastig und kann an ein Bulletin Board erinnern, an eines der frühen Diskussionsforen im Internet.

Legende: Steve Huffman (rechts), CEO von Reddit, und Drew Vollero (mitte), CFO von Reddit, freuen sich an der New York Stock Exchange über den Börsengangs des Unternehmens. Reuters/Brendan McDermid

So macht die Plattform Geld: Reddit ist bis heute nicht profitabel. Das Unternehmen hat im letzten Jahr einen Verlust von gut 90 Millionen Dollar gemacht – bei einem Umsatz von 800 Millionen Dollar. Reddit finanziert sich zu 98 Prozent durch Werbung und hofft, diese Einnahmen weiter steigern zu können. Ausserdem ist das Unternehmen dazu übergegangen, seine Inhalte als Daten zum Training von künstlicher Intelligenz zu verkaufen. Mit diesen Lizenzen will Reddit in den nächsten Jahren über 200 Millionen Dollar zusätzlich verdienen. Diese Ziele haben an der Börse für Euphorie gesorgt: Die Aktie lag zeitweise 70 Prozent über dem Ausgabepreis.

So realistisch sind die Ziele von Reddit: Ob Reddit weiter im Hoch bleibt, hängt auch davon ab, ob der Hype um künstliche Intelligenz bestehen bleibt. Wenn dieser Hype abflacht, könnte auch das Interesse an den Reddit-Trainingsdaten schwinden. Auch bei der angepeilten Steigerung der Werbeeinnahmen steht das Unternehmen vor einer Herausforderung. Viele der technisch meist versierten Nutzerinnen der Plattform sind mit Werbeblockern unterwegs, bekommen die Werbung also gar nicht erst zu Gesicht. Wenn Reddit zu aggressiv dagegen vorgeht, würde das viele von ihnen wohl vertreiben. Und weil Werbung bei Reddit bis heute eher spärlich zu sehen ist, könnten viele Nutzer die Lust auf die Plattform verlieren, sollte sich das ändern.

Das würde der Verlust von Nutzern für die Plattform bedeuten: Bei Reddit übernimmt die Community viele der Moderationsaufgaben – rund 60'000 freiwillige Moderatoren und Moderatorinnen kümmern sich um die Kontrolle der Inhalte. Die Community identifiziert sich deshalb besonders stark mit der Plattform. Dank der umfangreichen Freiwilligenarbeit hat das Unternehmen selbst nur etwas über 2000 Angestellte – weit weniger als andere soziale Medien. Bei der wichtigen Rolle, welche die Nutzerbasis spielt – natürlich auch, wenn es um die eigentlichen Inhalte der Plattform geht – ist Reddit auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, seine Community nicht zu vergraulen.