Am Sonntagnachmittag sind Schüsse auf Rihannas Wohnhaus in Los Angeles abgegeben worden. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichten, befand sich der Mega-Star zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus. Verletzt wurde jedoch niemand.
Die Polizei nahm kurz nach den Schüssen eine etwa 30-jährige Frau fest. Was genau hinter der Tat steckt, ist derzeit noch unklar. Auch zu möglichen Motiven oder zum Ablauf des Vorfalls machen die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.
Die auf Barbados geborene Musikerin zählt zu den erfolgreichsten Popstars weltweit. Sie hat insgesamt bereits neun Grammy Awards gewonnen. Privat ist sie mit Rapper A$AP Rocky liiert und hat mit ihm drei Kinder.
Musikalisch wurde es in den letzten Jahren ruhig um Rihanna. Seit ihrem Album «Anti» im Jahr 2016 warten die Fans auf neue Musik. Nun gibt es Grund zur Hoffnung. Kürzlich veröffentlichte die 38-Jährige ein Video auf Instagram, worin sie im Tonstudio zu sehen ist. Damit schürte sie Spekulationen, dass sie an einem neuen Album arbeitet.