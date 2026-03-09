Am Sonntagnachmittag fallen auf dem Grundstück der Sängerin Rihanna Schüsse. Diese war währenddessen sogar zu Hause.

Am Sonntagnachmittag sind Schüsse auf Rihannas Wohnhaus in Los Angeles abgegeben worden. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichten, befand sich der Mega-Star zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus. Verletzt wurde jedoch niemand.

Legende: Rihanna lebt mit ihrem Partner Rapper A$AP Rocky und ihren Kindern in einer Villa im Viertel Beverly Crest in Los Angeles. Getty Images / MEGA

Die Polizei nahm kurz nach den Schüssen eine etwa 30-jährige Frau fest. Was genau hinter der Tat steckt, ist derzeit noch unklar. Auch zu möglichen Motiven oder zum Ablauf des Vorfalls machen die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.

Legende: Das Anwesen von Rihanna wird nach der Schussabgabe bewacht. Getty Images / MEGA

Die auf Barbados geborene Musikerin zählt zu den erfolgreichsten Popstars weltweit. Sie hat insgesamt bereits neun Grammy Awards gewonnen. Privat ist sie mit Rapper A$AP Rocky liiert und hat mit ihm drei Kinder.

Legende: Aktuell verdient Rihanna ihr Geld mehrheitlich als Unternehmerin und weniger als Musikerin. Sie hat eine eigene Kosmetik- und eine Lingerie-Marke. Getty Images / DUTCH/Bauer-Griffin

Musikalisch wurde es in den letzten Jahren ruhig um Rihanna. Seit ihrem Album «Anti» im Jahr 2016 warten die Fans auf neue Musik. Nun gibt es Grund zur Hoffnung. Kürzlich veröffentlichte die 38-Jährige ein Video auf Instagram, worin sie im Tonstudio zu sehen ist. Damit schürte sie Spekulationen, dass sie an einem neuen Album arbeitet.