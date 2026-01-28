RTL-Dschungelcamp-Kandidatin Ariel sorgt weniger mit Mutproben als mit Zoff für Schlagzeilen. Die Schweizerin provoziert ihre Mitcamper, wo sie kann – und polarisiert dabei beim TV-Publikum.

Die Schweizer Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel hilft nicht mit beim Spülen und hat vor allen Prüfungen Angst – sie investiert ihre Energie lieber in die Provokation ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die sind mittlerweile genervt. Die 22-jährige Baslerin spricht sie ständig auf ihre Fehler und Skandale der Vergangenheit an und kritisiert sie dafür.

Legende: Am Lagerfeuer der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», besser bekannt als Dschungelcamp, konfrontiert Kandidatin Ariel ihre Mitcamper immer wieder schonungslos mit ihrer Meinung über deren Verhalten. Nach einem Streit mit Eva Benetatou lässt sie sogar eine Dschungelprüfung platzen und weigert sich, mit ihr anzutreten. Instagram /_ariel__61

Simone Ballack, Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack, findet klare Worte: «Sie ist eiskalt berechnend. Man muss aus der Schussbahn gehen.» Reality-Star Eva Benetatou ist sich sicher: «Die will nur Showtime».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die 49-jährige Simone Ballack wurde als Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack bekannt. In der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» trägt sie oft ein Schmuckstück mit einem Stein aus der Asche ihres 2021 verstorbenen Sohnes Emilio. Ballack lästert im Camp lautstark über Ariel. Bildquelle: Getty Images/Tristar Media. 1 / 3 Legende: Die 49-jährige Simone Ballack wurde als Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack bekannt. In der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» trägt sie oft ein Schmuckstück mit einem Stein aus der Asche ihres 2021 verstorbenen Sohnes Emilio. Ballack lästert im Camp lautstark über Ariel. Getty Images/Tristar Media

Bild 2 von 3. Der griechisch-deutsche Reality-Star Eva Benetatou, wurde durch die RTL-Show «Der Bachelor» 2019 einem breiteren Publikum bekannt. Sie ist seither in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen. Ariel kritisiert Eva offen dafür, dass sie ein Verhältnis mit dem Ex-Partner von Mitcamperin Samira hatte. Bildquelle: Getty Images/Tristar Media. 2 / 3 Legende: Der griechisch-deutsche Reality-Star Eva Benetatou, wurde durch die RTL-Show «Der Bachelor» 2019 einem breiteren Publikum bekannt. Sie ist seither in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen. Ariel kritisiert Eva offen dafür, dass sie ein Verhältnis mit dem Ex-Partner von Mitcamperin Samira hatte. Getty Images/Tristar Media

Bild 3 von 3. Musiker Gil Ofarim ist der wohl umstrittenste Kandidat des diesjährigen Dschungelcamps – er machte rund um den Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel Schlagzeilen. Von Ariel wurde Gil im Camp mehrmals als «Verbrecher» bezeichnet. Bildquelle: RTL. 3 / 3 Legende: Musiker Gil Ofarim ist der wohl umstrittenste Kandidat des diesjährigen Dschungelcamps – er machte rund um den Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel Schlagzeilen. Von Ariel wurde Gil im Camp mehrmals als «Verbrecher» bezeichnet. RTL Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nicht nur bei ihren Mitcampern polarisiert Ariel – auch in den sozialen Medien. Viele regen sich über ihre direkte Art auf, zum Beispiel so: «Sorry, aber es ist nur noch anstrengend.» oder «Die ist sowas von fehl am Platz dort. Ich hoffe, sie fliegt als erste.»

Andere feiern sie für ihre Ehrlichkeit und schreiben Dinge wie «Ich liebe sie so» oder «Sie ist ehrlich und direkt und vertritt ihre Meinung! Super Frau!».