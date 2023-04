Der Sänger Moonbin der bekannten südkoreanischen Band Astro ist verstorben.

Der 25-Jährige sei am Mittwoch unerwartet verstorben, teilte das Label der Band mit.

Zur Todesursache machte das Label keine Angaben.

Die Mitglieder von Astro, seine Künstlerkollegen und die Beschäftigten des Labels trauerten um ihn in «grossem Schmerz und Schock», heisst es in einer Mitteilung. Nach Angaben koreanischer Medien sei er von seinem Manager in seiner Wohnung in der Hauptstadt Seoul aufgefunden worden.

Musik-Journalist Jeff Benjamin äussert sich zum Tod von Moonbin

2009 hatte Moonbin eine Rolle in der in Asien beliebten Fernsehserie «Boys Over Flowers». Seine Musikkarriere begann er 2016 als Mitglied der sechsköpfigen Boyband Astro, die kurz nach einem Auftritt in einer TV-Reality-Show debütierte.

Die Gruppe gewann daraufhin in Südkorea und Japan an Popularität und wurde in diesem Jahr in die Top-10-Liste der neuen K-Pop-Gruppen vom Musik-Magazin Billboard aufgenommen – und für ihren «hellen Synthpop-Sound» gelobt.