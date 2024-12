Legende:

Zumindest etwas Weihnachtsstimmung in Kiew, Ukraine: Das vom Krieg gebeutelte Land will dieses Jahr zum zweiten Mal Weihnachten nach dem Gregorianischen statt des Orthodoxen Kalenders feiern – also am 25. Dezember, statt am 7. Januar. Damit will sich die Ukraine von der russisch-orthodoxen Kirche distanzieren. (5.12.2024)

Keystone/EPA/SERGEY DOLZHENKO