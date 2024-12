Sechs Oppositionsparteien wollen nach eigenen Angaben noch am Mittwoch einen Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol ins Parlament einbringen. Die in der Opposition führende Demokratische Partei (DP) erklärte gegenüber der Presse, über das entsprechende Gesetz könne dann am Donnerstag oder Freitag (jeweils Ortszeit) abgestimmt werden.