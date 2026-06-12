Schauspielerin Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind.

Der Star aus der Serie «The Big Bang Theory» ist bereits Mutter einer dreijährigen Tochter.

Seit 2022 ist Cuoco mit Schauspieler Tom Pelphrey liiert, seit 2024 sind die beiden verlobt.

«Unsere kleine Familie ist nun komplett, ein wahr gewordener Traum», schreibt die 40-Jährige Kaley Cuoco auf Instagram. Dazu zeigte sie Fotos von ihrem Babybauch und ein Video von sich und ihrem Partner Tom Pelphrey beim Ultraschall.

Ein Foto zeigt Cuoco, Pelphrey und ihre Tochter Matilda mit einem angeschnittenen Gender-Reveal-Kuchen. Dabei wird das Innere eines Kuchens eingefärbt – blau für einen Jungen und rosa für ein Mädchen. Cuoco erwartet demnach ein Mädchen. «Diese zweite Reise war in vielerlei Hinsicht etwas schwieriger, aber wir sind so dankbar für diesen Moment! Die kleine Schwester ist auf dem Weg», so die Schauspielerin, die durch die Serie «The Big Bang Theory» bekannt geworden ist.

Cuoco und ihr Partner Tom Pelphrey lernten sich im April 2022 kennen. Im März 2023 wurde ihre erste Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren, im August 2024 verlobten sie sich.