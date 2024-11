Per E-Mail teilen

In Amersham läuten die Glocken für Liam Payne. Zwei weisse Pferde ziehen eine weisse Kutsche mit Paynes Sarg zur St. Mary's Church. Die Trauerfeier findet in dem kleinen Ort in der Grafschaft Buckinghamshire nordwestlich von London statt.

Unter den Trauernden sind seine Partnerin Kate Cassidy sowie die ehemaligen Bandmitglieder von «One Direction».

1 / 7 Legende: In Weiss: Liam Paynes Sarg gelangt in einer Kutsche zur Kirche. Keystone/Andrew Matthews 2 / 7 Legende: Liam Payne stammt aus dem Bezirk Wolverhampton, wohnte aber zuletzt in Florida. Keystone/Andrew Matthews 3 / 7 Legende: Louis Tomlinson (Mitte) war ehemaliges Bandmitglied von «One Direction». Er ist weiterhin im Popgeschäft. Keystone/Andrew Matthews 4 / 7 Legende: Zayn Malik gehörte ebenfalls der Boygroup an und ist heute Pop- und R&B-Solokünstler. Keystone/Jonathan Brady 5 / 7 Legende: Niall Horan (rechts), ehemals «One Direction», heute irischer Singer-Songwriter und Gitarrist. Keystone/Andrew Matthews 6 / 7 Legende: Sänger Harry Styles ist das heute wohl bekannteste ehemalige Mitglied der Band. Keystone/Andrew Matthews 7 / 7 Legende: Zuletzt war Influencerin Kate Cassidy (Mitte) die Frau an Liam Paynes Seite. Rechts neben ihr: Freund Damian Hurley, Sohn der Schauspielerin Elizabeth Hurley. Keystone/Andrew Matthews

Payne war Mitte Oktober in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires vom Balkon eines Hotelzimmers gestürzt und gestorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Sein Tod löste grosse Trauer bei seinen Fans auf der ganzen Welt aus.

Legende: Seit 2017 war Liam Payne als Solokünstler aktiv. (Bild von 2022, British Fashion Awards) Keystone/Vianney Le Caer

Der Tod des Popstars ist nach bisherigen Erkenntnissen der argentinischen Ermittler ein Unfall gewesen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnte Payne eine Krise wegen des Konsums von Drogen und Alkohol durchgemacht haben.

Legende: «One Direction» veröffentlichte zwischen 2011 und 2015 fünf Alben und rangierte vor allem in Grossbritannien und in den USA Dutzende Wochen auf Platz 1. Von links: Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Niall Horan. (Bild von 2013) Keystone/Koji Sasahara

Die Boyband «One Direction» feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show «The X Factor» 2010 mehrere Jahre international grosse Erfolge. 2016 legten die Musiker die Zusammenarbeit auf Eis – eine Wiederaufnahme gab es nie.