«Dawson’s Creek»-Star James Van Der Beek erlag vor einer Woche im Alter von 48 Jahren seiner Darmkrebserkrankung.

Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Kimberly sowie sechs gemeinsame Kinder.

Kurz vor seinem Tod erneuerte das Paar sein Eheversprechen, wie das US-Magazin «People» berichtet.

Freunde hätten neue Ringe organisiert und das Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen geschmückt. Die Zeremonie habe im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden.

Legende: Kimberly und James Van Der Beek im Dezember 2018 in Beverly Hills, USA. Getty Images / Tasia Wells

Die Behandlung von Van Der Beeks Erkrankung belastete die Familie auch finanziell. Im Dezember versteigerten sie persönliche Erinnerungsstücke, um Therapiekosten zu decken.

Millionen für Familie

Nach seinem Tod richteten Freunde eine Spendenaktion für Kimberly Van Der Beek und die sechs gemeinsamen Kinder ein. Innerhalb weniger Tage kamen rund 2.1 Millionen Franken zusammen. Zu den Unterstützern gehört auch Regisseur Steven Spielberg.

Noch im Januar erwarben James und Kimberly Van Der Beek zudem die Ranch in Texas, auf der die Familie seit 2020 lebt. Die Anzahlung in Millionenhöhe wurde laut einem Sprecher über einen Treuhandfonds mit Hilfe von Freunden gesichert.