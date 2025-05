Mit 62 Jahren hängt Tom Cruise sich noch einmal voll rein: Bei der Weltpremiere von «Mission: Impossible – The Final Reckoning» in Cannes feierte das Publikum den Hollywoodstar am Mittwoch mit minutenlangem Applaus. Der Action-Veteran zeigt in seinem neusten Einsatz als Agent Ethan Hunt einmal mehr, was ihn ausmacht: absolute Kontrolle, maximaler Einsatz – und ein Stunt, der fast tödlich endete.

Die besagte Szene, gefilmt in rund 3000 Metern Höhe über afrikanischem Boden, hatte es in sich: Tom Cruise steuerte eigenhändig ein Flugzeug, richtete es zur Sonne aus, stellte den Kamera-Fokus ein – und kletterte dann aus dem Cockpit auf die Tragfläche. Ohne Stunt-Double, ohne Netz.

Der Wind peitschte ihm mit 140 Kilometern pro Stunde ins Gesicht, die Luft wurde knapp. Einmal wusste das Filmteam bei den Dreharbeiten nicht, ob Cruise noch bei Bewusstsein war.

Stunts ohne Double – seit fast drei Jahrzehnten

Tom Cruise ist bekannt für seine Kompromisslosigkeit – und seine Kontrolle. Seit 1996 produziert er die «Mission: Impossible»-Reihe selbst. Acht Filme, fünf Regisseure, über vier Milliarden US-Dollar Einspielergebnis. Was als Agentenserie begann, ist längst ein Kult-Franchise geworden.

Cruise selbst sieht sich dabei weniger als Star, sondern als Möglichmacher: «Ich bin dankbar, dass ich euch unterhalten darf», sagte er bei der Premiere. Das Publikum feierte ihn dafür mit tosendem Applaus.

Das (vermeintlich) letzte Kapitel

«The Final Reckoning» soll der Abschluss der Filmreihe sein – die Krönung von fast drei Jahrzehnten harter Arbeit. Doch Fans und Beobachter sind skeptisch: Denn Tom Cruise hat in der Vergangenheit oft angedeutet, dass ein «letztes Kapitel» nie ganz endgültig sein muss.

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» läuft ab dem 21. Mai in den Schweizer Kinos.