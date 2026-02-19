Nach dem plötzlichen Tod von Peter Greene im vergangenen Dezember sind nun Details zur Todesursache bekannt geworden.

US-Schauspieler Peter Greene starb durch einen tragischen Unfall mit einer Schusswaffe.

Das gibt die Gerichtsmedizin in New York City bekannt.

Laut dem US-Portal «TMZ», das sich auf Angaben der Gerichtsmedizin beruft, löste sich ein Schuss unbeabsichtigt und traf Greene unter der linken Achsel. Das Projektil traf die Schlagader im Oberarm, die eine zentrale Rolle bei der Blutversorgung von Arm und Hand spielt.

Legende: Getty Images / Jim Spellman

Greene wurde im vergangenen Dezember leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Sein unerwarteter Tod sorgte für viel Aufsehen, der Schauspieler wurde nur 60 Jahre alt.

Hollywoods Bösewicht

Peter Greene wurde in den 1990er-Jahren zu einer markanten Figur des US-Kinos. Besonders viel Beachtung fanden seine Auftritte in zwei Filmen dieses Jahrzehnts: In der Comicverfilmung «Die Maske» gab er den kaltblütigen Gangster Dorian Tyrell an der Seite von Jim Carrey, und in Quentin Tarantinos Kultfilm «Pulp Fiction» hinterliess er als geheimnisvoller Zed einen bleibenden Eindruck.