Prinz Harry und Meghan sind an Charles' Krönung erwünscht

Jetzt steht fest: Prinz Harry und seine Frau Meghan sind bei der Krönung von König Charles erwünscht. Eine Sprecherin des Paars bestätigt: «Der Herzog hat kürzlich Korrespondenz bezüglich der Krönung vom Büro des Königs erhalten.»

Seit Monaten wurde spekuliert, ob die Sussexes an Charles’ Krönung teilnehmen dürfen. Die schweren Vorwürfe, die Harry in einer sechsteiligen Netflix-Dokumentation und seiner Biografie «Reserve» an seiner Familie äusserte, sorgten für Unruhe im Königshaus. Harry ist ausserdem im Jahr 2020 von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten.

Ob Prinz Harry und Herzogin Meghan für die Krönung am 6. Mai aus Kalifornien anreisen, ist noch unklar. Erst kürzlich kam es zu weiteren Reibungen zwischen dem Paar und dem Königshaus. König Charles hat beschlossen, dass Harry und Meghan ihr Anwesen Frogmore Cottage räumen müssen. Dies soll die beiden «fassungslos» und «schockiert» hinterlassen haben.