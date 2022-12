Nach mehr als 20 Jahren engagierter Arbeit für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), in denen sie sich für die Rechte und den Schutz von Vertriebenen in aller Welt eingesetzt hat, verlässt Angelina Jolie ihre Rolle als UNHCR-Sonderbotschafterin, um sich einem breiteren Spektrum von humanitären und Menschenrechtsfragen zu widmen.

Als Verfechterin der Flüchtlingsrechte will sich Angelina Jolie weiterhin für ein gleichberechtigtes, gerechtes und integratives internationales System einsetzen, teilten Jolie und das UNHCRmit. Sie plant, sich mit einem breiteren Spektrum von Akteuren zu einer grösseren Anzahl von humanitären Themen auseinanderzusetzen und direkter mit lokalen Organisationen zusammenzuarbeiten. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich werden auch weiterhin Flüchtlinge und Fragen der Zwangsvertreibung gehören.

Seit 2012 Botschafterin

Das UNHCR arbeitet seit 2001 mit der 47-Jährige zusammen und ernannte sie 2012 zur Sondergesandten. In dieser Rolle hat sie ihre Stimme eingesetzt, um das Bewusstsein und die Unterstützung für Flüchtlinge zu stärken und dringende Massnahmen und Lösungen für Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, zu fordern.

UNHCR-Chef Filippo Grandi drückt seine Dankbarkeit für Jolies «Jahrzehnte des Einsatzes» aus. Er unterstütze die Entscheidung der 47-Jährigen, ihr Engagement zu verändern.

«Ich weiss, dass ihr die Flüchtlingsproblematik weiterhin am Herzen liegen wird, und ich bin mir sicher, dass sie die gleiche Leidenschaft und Aufmerksamkeit in ein breiteres humanitäres Ressort einbringen wird. Ich freue mich auf unsere weitere Freundschaft», so Grandi.

60 örtliche Missionen durchgeführt

Kürzlich reiste sie mit dem UNHCR in den Jemen und nach Burkina Faso, um Vertriebene zu treffen, die in zwei der am stärksten unterfinanzierten und am wenigsten beachteten Notsituationen der Welt leben. Mit ihrem Besuch wollte sie Aufmerksamkeit für die humanitäre Krise in dem arabischen Land schaffen. Den Bürgerkrieg im Jemen bezeichnet sie als «vergessenen Konflikt».

In den vergangenen 21 Jahren hat Jolie mehr als 60 Missionen vor Ort durchgeführt, um von den Geschichten des Leids, aber auch der Hoffnung und der Widerstandsfähigkeit zu berichten. Unter anderem besuchte sie im Mai 2022 Flüchtlinge in der Westukraine.