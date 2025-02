Jugendlichen in schwierigen Situationen das Snowboarden näherbringen. Das ist eines der Ziele der «Chill Foundation». Das Programm kam im Jahr 2021 aus den USA in die Schweiz. Insgesamt hat die Stiftung in den letzten 30 Jahren weltweit mehr als 30'000 junge Menschen betreut. «Chill» arbeitet unter anderem mit Sozialdiensten, Pflegefamilien und Schulen zusammen.