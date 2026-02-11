Rund zehn Tage nach dem plötzlichen Verschwinden von Nancy Guthrie (84) fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie (54) weiterhin jede Spur.

Nun veröffentlichte die Bundespolizei FBI Fotos und Videomaterial zu einem maskierten Verdächtigen.

Es gab eine Festnahme im Bundesstaat Arizona. Die Person ist nach einer Vernehmung wieder freigelassen worden, berichtete der CNN-Tochtersender KNXV.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen beim Verschwinden von Nancy Guthrie von einer Entführung aus. Savannah Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmasslichen Entführer gewandt und dabei zuletzt auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet.

Eine Frist zur Zahlung von sechs Millionen US-Dollar (rund 4.6 Millionen CHF), die in einem Schreiben gefordert worden war, war am Montagabend verstrichen – die Folgen sind unklar.