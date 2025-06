«Ich wuchs in einer Zeit auf, in der das Patriarchat normal war»

Veronica Ferres feiert am Dienstag ihren 60. Geburtstag. Heute ist sie Produzentin, Mutter, Kämpferin und eine Frau mit Haltung. Doch das war nicht immer so. «Wie oft wurde mir gesagt, mei Veronica, du bist viel zu gross, zu dick, zu rund, zu schwach – und überhaupt bist du von allem zu viel. Nö», so Ferres.

Ferres wuchs als jüngstes von drei Kindern in Solingen bei Düsseldorf auf. Nach dem Abbruch ihres Universitätsstudiums in Theaterwissenschaft, Geschichte und Psychologie übernahm sie zunächst kleinere Filmrollen bis ihr 1996 mit der Komödie «Das Superweib» der grosse Durchbruch gelang.

Vom Superweib bis nach Hollywood

Dass ausgerechnet ein Film wie «Das Superweib» ihren Durchbruch markierte, scheint kein Zufall. Zu Beginn ihrer Karriere verkörperte Veronica Ferres häufig das Klischee der blonden und kurvigen Männerfantasie. Perfekt für die Rolle der Verführerin. «Ich bin in einer Generation aufgewachsen in der das Patriarchat selbstverständlich war und es war auch eine Selbstverständlichkeit, eine Frau wegen ihrer Körperlichkeit zu blamen und zu bashen und das hat man mit mir massivst gemacht.»

Doch damit wollte sie sich nicht zufriedengeben: «Irgendwann kam der Punkt, an dem ich solche Rollen bewusst abgelehnt habe. Das konnte schiefgehen, aber vielleicht würde mir ja jemand die Chance auf eine Charakterrolle geben.»

Der Wandel gelingt ihr 2009. Veronica Ferres wird für ihre Rolle in «Die Frau vom Checkpoint Charlie» mit dem Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Später steht sie mit internationalen Grössen wie Juliette Binoche, Morgan Freeman und Pierce Brosnan vor der Kamera. Ausserdem produziert sie eigene Filme über ihre eigene Produktionsfirma, darunter zuletzt «The Unforgivable» mit Sandra Bullock in der Hauptrolle.

Ferres kämpft sich zurück

Veronica Ferres’ Karriere klingt wie ein Film, doch 1999 trifft sie ein schwerer Schicksalsschlag. Mit nur 34 Jahren fällt die Schauspielerin wegen einer Hirnhautentzündung ins Koma. «Ich erinnere mich an einen Moment, in dem ich aufwachte und meine Mutter am Fussende des Bettes sah, wie sie mit einem Professor sprach. Ich hörte nur: Wir wissen nicht, ob sie jemals wieder sprechen oder gehen kann, wenn sie aufwacht.» Doch Veronica Ferres kämpfte sich zurück, lernte das Sprechen und Gehen neu und wurde später Mutter.

Veronica Ferres mit Tochter Lilly.

Veronica Ferres mit Ehemann Carsten Maschmeyer.

Ihre Tochter Lilly Krug ist mittlerweile 24 Jahre alt und stammt aus Veronica Ferres erster Ehe mit dem Werbemanager Martin Krug. Heute ist die 60-Jährige mit dem deutschen Unternehmer Carsten Maschmeyer verheiratet. Die beiden lernten sich 2010 kennen und heirateten ein Jahr später.

Heute kämpft Ferres für junge Frauen: «Was mir sehr sehr wichig ist: Ich unterstütze sehr viele junge Kolleginnen, ich bin eine Frauenfrau – weshalb? Ich hatte das nicht als ich jung war.»