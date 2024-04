In der Skiwelt läuten schon bald die Hochzeitsglocken. Das erfolgreiche Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Kilde hat sich verlobt. Auf Instagram teilt die 29-jährige US-Amerikanerin Fotos, auf denen sie sich mit strahlendem Lachen und Verlobungsring zeigen.

Die beiden sind seit rund drei Jahren offiziell zusammen. Nun wagen sie den nächsten Schritt in der Beziehung. Seitdem sie ihre Liebe Anfang 2021 öffentlich gemacht haben, zeigt sich das Paar in den Sozialen Medien regelmässig zusammen.

Danke für deine konstante Unterstützung und dass du mich zu einem besseren Menschen machst. Ich liebe dich.

So postet Kilde zu Shiffrins 29. Geburtstag im März ein Foto der beiden und schreibt dazu: «Du inspirierst mich – sowohl auf dem Berg, aber noch mehr (und vor allem) abseits des Berges. Danke für deine konstante Unterstützung, und dass du mich zu einem besseren Menschen machst. Ich liebe dich.»

Eine Saison geprägt von Stürzen

Die vergangenen Monate waren für das Paar aber nicht nur rosig. Kilde verunfallte in der Lauberhorn-Abfahrt Anfang Januar schwer. Der 31-jährige Norweger kugelte sich die Schulter aus und erlitt eine tiefe Schnittwunde an der Wade. Erst nach sieben Wochen im Rollstuhl konnte der Sportler wieder allein laufen. Die Saison musste er frühzeitig beenden. Auf Instagram bezeichnete der Sportler die Zeit als die herausforderndsten Wochen seines Lebens. Ob er wieder als professioneller Skifahrer unterwegs sein wird, ist noch unklar.

Auch Mikaela Shiffrin stürzte im Januar während eines Rennens. In der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo zog sich die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten Verletzungen am linken Knie zu. Im Vergleich zu ihrem Lebensgefährten konnte Shiffrin Ende Saison wieder auf die Piste und ein erfolgreiches Comeback feiern. In Saalbach-Hinterglemm holte sie sich ihren 96. Weltcup-Sieg.