Vor seinem Auftritt am Samstag am Zürich Openair lässt sich der amerikanische Rapper Macklemore in einem Zürcher Barber Shop die Haare schneiden.

Am Samstag tritt US-Rapper Macklemore am Zürich Openair auf und verbringt offenbar bereits jetzt einige freie Tage in der Limmatstadt. Das beweist ein Video, das in den sozialen Medien kursiert. Es zeigt den 41-Jährigen, wie er sich in einem Zürcher Barber Shop die Haare schneiden lässt.

Und zwar von ihm: Engels Rodriguez, Barber und Geschäftsführer von «Finest Barbers».

Was für eine schöne Seele, chillige Vibes und ein geerdeter Geist.

Wie das Online-Portal 20 Minuten weiss, verpasste Rodriguez dem US-Rapper einen sogenannten «Highfade»-Haarschnitt. Dabei werden die Haare an den Seiten gekürzt und oben etwas länger gelassen. Der Barber teilt danach das Video des kurzen Intermezzos auf Instagram und Tiktok und schreibt über Macklemore: «Was für eine schöne Seele, chillige Vibes und ein geerdeter Geist.»

Der amerikanische Rapper war nicht der erste bekannte Musiker auf Rodriguez' Stuhl. Im April durfte dieser bereits Latin-Star J Balvin für sein Konzert im Zürcher Hallenstadion den Bart stutzen.