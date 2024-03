Der Yellowstone-Nationalpark, der grösstenteils in Wyoming liegt, ist für seine heissen Quellen und Geysire bekannt. Gefährliche Gebiete sind für Besucherinnen und Besucher allerdings gesperrt. Sie müssen dort grösstenteils auf den Pfaden bleiben und die Attraktionen aus der Ferne beobachten.

Nun kam es zu einem Gerichtsurteil für Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan in Zusammenhang mit dem Park: Der 70-Jährige gibt zu, dass er im vergangenen November ein für Besucher abgesperrtes Gebiet betreten hatte. Den Vorwürfen zufolge hatte Brosnan gegen die im Park geltenden Beschränkungen verstossen. Der Schauspieler wollte ein Foto eines schneebedeckten Thermalgebiets machen und kam dabei wohl vom Weg ab.

Legende: Brosnan hielt sich im vorigen November auf der Yellowstone Film Ranch im US-Staat Montana für Dreharbeiten zu dem Western «Unholy Trinity» auf. Instagram / piercebrosnanofficial

Nachdem Pierce Brosnan seine Schuld gestanden hatte, verhängte die zuständige Richterin im Bezirksgericht von Wyoming eine Geldstrafe in der Höhe von rund 1500 Dollar. Im Januar hatte der gebürtige Ire die Vorwürfe noch zurückgewiesen. Dort drohten ihm bei einem Schuldspruch sogar bis zu 6 Monate Haft.

Alle weiteren Punkte wurden jedoch fallengelassen und Brosnan kam mit der Geldbusse davon. Bei dem Urteil musste er nicht persönlich vor Gericht erscheinen, sondern konnte sich der Anhörung virtuell zuschalten.

Entschuldigung auf Instagram

«Ich bedauere mein Vergehen zutiefst und entschuldige mich aufrichtig bei allen, dass ich in dieses sensible Gebiet unbefugt eingedrungen bin», schrieb der 70-Jährige in einem Instagram-Beitrag. Er habe einen impulsiven Fehler gemacht – einen, den er nicht auf die leichte Schulter nehme.

Als Umweltschützer habe ich den grössten Respekt und die grösste Liebe zu unserer Natur.

Yellowstone und alle Nationalparks müssen gepflegt und erhalten werden, damit alle sie geniessen können, so Brosnan. Als Umweltschützer habe er den grössten Respekt und die grösste Liebe zur Natur. Dass er gegen die Vorschriften des Nationalparks verstossen hatte, war dem Schauspieler schlicht nicht bewusst. «Ich habe weder ein Schild mit der Aufschrift ‹Betreten verboten› gesehen, noch bin ich in unmittelbarer Umgebung gewandert», verteidigte er sein Verhalten.