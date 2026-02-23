Manon Bannerman pausiert bei der Girlgroup Katseye.

Die 23-jährige Schweizerin will sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden konzentrieren.

Die K-Pop-Band stellt sich hinter sie und tritt vorerst zu fünft auf.

Was ist K-Pop? Box aufklappen Box zuklappen K-Pop ist die Abkürzung für «Korean Popular Music». Es ist ein breit gefächertes Musikgenre, das sich durch eingängige Melodien, aufwendige Tanzchoreografien und visuell ansprechende Performances auszeichnet. Typischerweise bestehen K-Pop-Gruppen aus mehreren Mitgliedern, die von Talentagenturen umfassend ausgebildet und gemanagt werden. Die Popularität des K-Pop hat sich weltweit verbreitet und eine engagierte Fangemeinde hervorgebracht.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Bannerman offen über den hohen Druck und den Umgang mit öffentlicher Kritik gesprochen. Die erfolgreiche Band steht regelmässig im Zentrum von Kritik: Auf Social Media erhält sie laut eigenen Angaben «Tausende Todesdrohungen». Zudem würden die sechs Musikerinnen ständig miteinander verglichen.

Legende: Katseye an den diesjährigen Grammys Die K-Pop-Stars waren für zwei Grammys nominiert: in den Kategorien «Best New Artist» (Beste Newcomer) und «Best Group Performance» (Beste Gruppendarbietung). Manon Bannerman ist im Bild die Dritte von rechts. John Shearer/Getty Images

Katseye entstand 2023 in der Realityshow «Dream Academy» und zählt mittlerweile über 33 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer auf Spotify. Im November wurden die sechs Frauen für zwei Grammys nominiert. An der Award-Verleihung im Februar 2026 standen sie noch gemeinsam auf der Bühne und performten ihren Song «Gnarly».

Legende: Manon Bannerman (23) pausiert bei der K-Pop-Gruppe Katseye. Jeremychanphotography/Getty Images

Doch der Erfolg hat seine Schattenseiten: Die psychische Belastung durch die anhaltende Kritik in sozialen Medien ist enorm. Nun zieht Manon Brannerman die Notbremse und nimmt sich eine Auszeit, wie die Gruppe auf X mitteilte.