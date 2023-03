Michael Caine spielt in über 160 Filmen mit, gewinnt zwei Oscars in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» und ist von Hollywood nicht mehr wegzudenken. Am 14. März ist der britische Schauspieler 90 Jahre alt geworden.

Er zählt zu den populärsten Filmstars seiner Generation. Dabei ist er in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Dass er ein Kind der Arbeiterklasse ist, betont er oft. Seine Herkunft sei für den gebürtigen Londoner immer eine Motivation gewesen, es allen zu zeigen, die nicht an ihn glaubten.

Legende: Schauspieler Michael Caine 1998 im Gespräch mit Königin Elisabeth II. Zwei Jahre nach diesem Treffen wird der Brite von der im September 2022 verstorbenen Königin zum Ritter geschlagen. Keystone / Fiona Hanson

Bekannt wurde Michael Caine in den 1960er- und 1970er-Jahren mit Filmen wie «Charlie staubt Millionen ab» (besser bekannt unter dem Originaltitel «The Italian Job») und «Jack rechnet ab» («Get Carter») oder «Zulu». Später wirkte der Weltstar in Produktionen wie «Miss Undercover», «Dressed to Kill» oder «Batman Begins» mit.

Ausserdem wurde Michael Caine im Jahr 2000 für seinen Dienst in der britischen Filmszene zum Ritter geschlagen – von der im September verstorbenen Queen Elizabeth II.

Künstler überrascht mit Geburtstagsgeschenk

Zum 90. Geburtstag widmet der britische Künstler Ed Chapman dem Schauspieler ein Porträt aus tausenden Ein-Cent-Münzen. Das Werk zeigt Michael Caine in seiner berühmten Rolle als Geheimagent Harry Palmer, den er in den 1960er-Jahren in drei Filmen spielte. «Ich habe Sir Michael aus Euro-Cent geschaffen, weil sie kleiner als Pennies sind. So kann man mehr Details abbilden. Zudem ist es ein Hinweis auf Caines Film ‹Charlie staubt Millionen ab›, als in Europa Gold gestohlen wurde», sagt Chapman.

In Pension geht Michael Caine noch nicht. Sein nächstes Filmprojekt steht an. Im dritten Teil des Zaubererkrimis «Die Unfassbaren» spielt er den Bösewicht.