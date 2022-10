Über tausend Migrantinnen und Migranten sind dieses Jahr bei Überfahrten im Mittelmeer ertrunken. Der Schweizer Pilot Pascal Stadelmann versucht aus der Luft, Nothilfe zu leisten und Boote in Seenot zu retten.

«Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen und möchte mit meinem Einsatz der Gesellschaft etwas zurückgeben – denn ich glaube, niemand will, dass jemand ertrinkt.» So einfach die Beweggründe des 31-jährigen Pascal Stadelmann sind, so dramatisch ist die Lage seit Jahren auf dem Mittelmeer.

Menschenhändlerinnen und -händler in Libyen oder Tunesien drängen Migrantinnen und Migranten in häufig völlig überfüllte Boote und schicken sie mit kaum genügend Treibstoff auf das Meer hinaus. Einem Teil gelingt die Überfahrt, viele werden abgefangen und wieder zurückgebracht – andere verschwinden spurlos. Laut Schätzungen der «International Organization for Migration» (IOM) sind allein in diesem Jahr rund 1300 Menschen bei den Überfahrten nach Europa gestorben.

Legende: Dank den orangen Overalls sollen SRF-Reporterin Michelle und Pilot Pascal im Notfall besser zu erkennen sein. SRF

Hilfe aus der Luft

Verschiedene Nichtregierungsorganisationen versuchen, die Lücken in der Seenotrettung zu schliessen. Mittels zivilen Rettungsbooten oder Aufklärungsflügen, welche von Freiwilligen wie Pascal Stadelmann realisiert werden. Er fliegt für «Humanitarian Pilots Initiative» – kurz HPI.

Ein Tag auf einer Mittelmeer-Mission

Ein Tag auf einer Mittelmeer-Mission

Legende: Vor dem Flug wird die Crew von der Einsatzleiterin Samira instruiert. SRF

Legende: Auf dem Flughafen von Lampedusa beginnen die letzten Vorbereitungen. SRF

Legende: Pascal checkt das Öl und macht die Maschine für den Aufklärungsflug bereit. SRF

Legende: Im Sommer fliegt Pascal zeitweise täglich über dem Mittelmeer und haltet Ausschau nach Flüchtlingsbooten. SRF

Legende: Zu viert oder zu fünft sitzen sie im Flieger und scannen den Mittelmeerraum ab. SRF

Legende: Es ist heiss und eng: Bis zu sieben Stunden ist die Crew jeweils über dem Mittelmeer unterwegs. SRF

Legende: Nach einem langen Tag folgt die Analyse des Fluges: Alle Sichtungen werden nun dokumentiert. SRF

Dafür startet er jeweils von der italienischen Insel Lampedusa mit einer Crew zu mehrstündigen Aufklärungs-Touren. Sobald das Team ein Boot mit Geflüchteten entdeckt, melden sie es den staatlichen Rettungs-Koordinationsstellen und nehmen Kontakt zur zivilen Seenotrettung Sea-Watch auf. Diese versucht dann, mit ihren Schiffen die Menschen an Bord zu holen. Aber nicht allein die Rettungsaktionen stehen im Zentrum der Missionen, wie Pascal erklärt: «Wir sind das zivile Auge auf dem Mittelmeer. Wir dokumentieren, was passiert und schaffen so Transparenz.»

Die «Humanitarian Pilots Initiative» Box aufklappen Box zuklappen Die «Humanitarian Pilots Initiative» (HPI) wurde im Herbst 2015 gegründet. Seit 2017 betreibt die HPI im zentralen Mittelmeer, in Zusammenarbeit mit Sea-Watch, ein Koordinationsaufklärungsflugzeug. Mittlerweile hat die Stiftung über 25 Mitarbeitende, die sich ehrenamtlich engagieren. Neben den Einsätzen über dem Mittelmeer fliegt die Organisation auch in anderen Krisengebieten.

Zurzeit ist dieses Unterfangen jedoch erschwert. Zivilen Fliegenden ist es momentan nicht erlaubt, in den libyschen Luftraum einzufliegen. Somit bleibt der grosse Teil des Meeres für die HPI-Crew unerreichbar. Dies sei frustrierend, erklärt Pascal, «genau in diesem Teil passieren die meisten Katastrophen und wir haben keine Chance, den Leuten dort zu helfen oder zu sehen, was mit ihnen passiert».

Streitpunkt Frontex

In der Luft operieren auch Drohnen der Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Frontex, um Boote in Not ausfindig zu machen und zu melden. Wie genau aber Rettungen, Zurückweisungen und Abfangaktionen organisiert werden, ist häufig undurchsichtig.

Libysche Gefängnisse Box aufklappen Box zuklappen Wenn Geflüchtete von der libyschen Küstenwache abgefangen werden, müssen sie damit rechnen, dass sie inhaftiert und in ein libysches Gefängnis zurückgebracht werden. An einen Ort, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen. Denn wie ein UNO-Bericht zeigt, herrschen dort schockierende Verhältnisse. Die Migrantinnen und Migranten seien massiver Gewalt, Folter und auch Vergewaltigungen ausgesetzt, wie die vom UNO-Menschenrechtsrat berufene Untersuchungskommission für Libyen mitteilt. Viele Häftlinge seien durch Krankheiten infolge unhygienischer Zustände sowie die Verweigerung medizinischer Hilfe ums Leben gekommen.

Dies ist der grosse Kritik-Punkt verschiedener NGOs an die Frontex: Sie würden nicht das jeweils nächste Schiff oder die zuständige staatliche Instanz informieren, sondern mehrheitlich auf die libysche Küstenwache zurückgreifen. Frontext antwortet SRF auf die Kritik, dass immer die Rettung von Menschenleben im Vordergrund stünde und die Agentur nicht direkt mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeite.

Symptom-Bekämpfung

Zurück im kleinen Flieger von HPI. An diesem Tag sichtet die Crew nur zwei leere Boote. Diese werden trotzdem dokumentiert, «allenfalls kann man später aufschlussreiche Daten daraus ziehen», so Stadelmann.

Den Vorwurf, mit den Flügen nur Symptom-Bekämpfung zu betreiben, greift er gleich selbst auf. Es sei ein Tropfen auf den heissen Stein. Trotzdem macht Pascal weiter. Er sagt: «Ich wünschte, die Menschen müssten nicht fliehen und könnten in ihren Ursprungsländern bleiben – doch so einfach ist es nicht.»