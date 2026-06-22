3000 Nackte feiern kuriosen Brauch
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Bild 1 von 8. Während Europa unter einer Hitzewelle ächzt, geht es am anderen Ende der Welt kühler zu und her: In Tasmanien feiern 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traditionell die Wintersonnenwende mit einem Bad im eiskalten Wasser. Bildquelle: Imago / AAP .
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Bild 2 von 8. Der kürzeste Tag des Jahres wird mit dem sogenannten Dark-Mofo-Solstice-Swim gefeiert – splitterfasernackt. Bildquelle: Imago / AAP.
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Bild 3 von 8. Noch vor Sonnenaufgang versammelten sich die Schwimmer am Long Beach in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. Bildquelle: Imago / AAP.
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Bild 4 von 8. Anfangs noch eingehüllt in Jacken und Handtücher, entkleideten sie sich anschliessend gemeinsam und rannten ins Wasser. Bildquelle: Imago / AAP .
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Bild 5 von 8. Nach Angaben des australischen Wetterdienstes lag die gefühlte Temperatur bei etwa minus einem Grad – ganz schön frostig für ein Bad im Freien. Bildquelle: Imago / AAP .
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Bild 6 von 8. Das Nacktbaden ist der Abschluss des zweiwöchigen Kunst- und Kulturfestivals Dark Mofo und wird schon seit 2013 veranstaltet. Bildquelle: Imago / AAP.
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Bild 7 von 8. Unter den Teilnehmern war auch eine 96-Jährige, die nach eigenen Angaben seit Jahren mitschwimmt und dabei ein «wundervolles Gefühl der Euphorie» geniesst. Bildquelle: Imago / AAP .
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Bild 8 von 8. Viele Erstteilnehmer sprachen von einem «Adrenalinkick» und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Bildquelle: Imago / AAP .
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