Simon Notter schlägt die Augen auf. Sein Umfeld ist ihm unbekannt, alles ist weiss. Simon ist im Himmel, genauer gesagt auf «Wolke 97». Ist es ein Traum oder doch Realität? Es ist die Realität, zumindest auf der Bühne im Senkel in Stans. Die himmlische Komödie hat Yvonne Eisenring aufs Papier gebracht und mit der Hilfe von Regisseurin Julia Zeier ins Leben gerufen. Die Theaterproduktion ist Yvonne Eisenrings neustes Projekt.

Legende: Die Zürcherin ist in Paris, New York und Zürich zu Hause. Mirjam Kluka

Die 36-Jährige ist ein Mensch mit vielen Facetten. Sie ist eine Nomadin, lebt interkontinental in drei unterschiedlichen Städten, hat bereits neun anerkannte Awards abgeräumt und moderiert das Online-Format «SRF Unlocked». Ausserdem gibt sie im Podcast «Zivadiliring» an der Seite von Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic ihre Ratschläge zum Besten.

Nun ist die Autorin, Journalistin und Podcasterin auch Mutter ihres ersten Theaterbabys. Der Geburtsort Stans war nicht geplant.

Einen Bezug zu Stans hat sie nicht. «Es ist ein erstaunlicher Zufall. Mein Theaterverlag ist der grösste in Österreich. Sie versenden die Stücke ihrer Autorinnen und Autoren an alle deutschsprachigen Theater», so Eisenring.

Das «TheaterWärch» im Kanton Nidwalden hat sich dann für das Projekt «Wolke 97» entschieden. Passend zum Namen ist die Bühne weiss gekleidet. Und dann ist da noch Simon Notter, ein ehemaliger Bankangestellter, Frauenheld, unglücklicher Bewohner der «Wolke 97» – und auch in Weiss.

1 / 4 Legende: Champagner gibt's anscheinend auch im Himmel. Instagram/yvonne.eisenring 2 / 4 Legende: In «Wolke 97» wird mal ruhig... Instagram/yvonne.eisenring 3 / 4 Legende: ...und mal hitzig diskutiert. Instagram/yvonne.eisenring 4 / 4 Legende: Tossender Applaus für alle Mitwirkenden. Instagram/yvonne.eisenring

Begleitet von Frau Frélange, der Himmelstor-Hüterin, und dem Butler Engel Ariel, schreitet er motivationslos durch das Leben – oder vielmehr durch den Tod. Plötzlich landet eine junge Frau in einem Hochzeitskleid auf derselben Wolke wie Notter. Ein Irrtum oder doch Schicksal?

Die Konsequenz: Der himmlische Alltag gerät vollkommen aus den Fugen.

Es ist nun das erste Mal, dass ich es so sehe und es ist krass.

Die Luzerner Regisseurin Julia Zeier ist überzeugt von ihrer Inszenierung des Werks und hofft, dass auch Yvonne Eisenring mit einem Lächeln aus der Vorstellung geht. «Sie hatte sicher ihre eigenen Bilder und Vorstellungen. Dem will man gerecht werden», so die Regisseurin.

Dem Publikum gefällts und Yvonne Eisenring auch: «Es ist nun das erste Mal, dass ich es so sehe und es ist krass. Sie haben es so gut gemacht. Es war grossartig.»

«Wolke 97» wird noch bis Ende Mai im «TheaterWärch» in Stans aufgeführt.