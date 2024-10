Als Road Rage wird die Wut im Strassenverkehr bezeichnet. Verkehrsteilnehmende reagieren wütend, wenn sie in ihrem Fortkommen behindert werden, erklärt Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli-Biétry. Das kann durch einen Fussgänger geschehen, der über die Strasse will, oder eine Velofahrerin, die bei Rot noch schnell über die Ampel fährt. Die Wut, die sich dann entwickelt, kann laut Bächli-Biétry zur rasenden Wut werden und in gewissen Umständen sogar tödliche Folgen haben.