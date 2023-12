Penélope Cruz Sánchez ist eine spanische Schauspielerin. Auf die Welt gekommen ist sie am 28. April 1974 am Stadtrand Madrids. Ursprünglich studierte sie Tanz am spanischen Nationalkonservatorium und nahm Unterricht bei namhaften Tänzern.

In «Live Flesh – Mit Haut und Haar» trat Penélope Cruz 1997 erstmals in einem Film des spanischen Autorenfilmers Pedro Almodóvar auf, was ihr über ihr Heimatland hinaus Aufmerksamkeit brachte.

Für Woody Allens Komödie «Vicky Cristina Barcelona» erhielt Cruz 2009 den Oscar als Beste Nebendarstellerin. In Hollywood spielte sie unter anderem in «Sex and the City 2» und «Fluch der Karibik 4» mit. Cruz lebt in Madrid mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Javier Bardem und zwei Kindern.