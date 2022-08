Charlotte Gainsbourg wird beim 18. Zurich Film Festival (ZFF) geehrt und erhält für ihre herausragende Schauspielkunst das Goldene Auge – der Ehrenpreis des Festivals.

«Charlotte Gainsbourg zählt zu den vielseitigsten Charakterdarstellerinnen des europäischen Kinos», erklärt Christian Jungen, Artistic Director des ZFF und führt weiter aus: «Sie zeichnet sich durch eine mutige Rollenwahl aus: Ob Horrorthriller oder romantische Komödie, ob avantgardistisches Drama oder Hollywood-Mainstream: Sie vermag ihren Figuren in allen Genres menschliche Tiefe und Glaubwürdigkeit zu verleihen.»

Neuer Film mit Rebel Wilson

Gainsbourg wird in Zürich zusammen mit Rebel Wilson ihren neuen Film «The Almond and the Seahorse» vorstellen. Das Regiedebüt von Drehbuchautor und Schauspieler Celyn Jones und Kameramann Tom Stern basiert auf Kaite O’Reilly’s gleichnamigem Bühnenstück. Gainsbourg und Wilson spielen darin eine Archäologin und eine Architektin, die darum kämpfen, sich eine Zukunft zu erarbeiten. Dies nachdem sie eine traumatische Hirnverletzung erleiden und sich deshalb von den Menschen entfernt haben, die sie lieben.

Legende: Rebel Wilson und Charlotte Gainsbourg in ihrem neuen Film Der Film «The Almond and the Seahorse» feiert am ZFF Weltpremiere. «The Almond and the Seahorse»/Celyn Jones

Charlotte Gainsbourg wird das Goldene Auge für ihre Karriere und ihre Vielseitigkeit am 26. September persönlich entgegennehmen und ihren neuen Film als Weltpremiere präsentieren. Das 18. Zurich Film Festival dauert vom 22. September bis 2. Oktober.

Die Schauspielerei in die Wiege gelegt worden

Charlotte Gainsbourg wuchs an Filmsets und in Aufnahmestudios auf, da ihre beiden Eltern, Jane Birkin (75) und Serge Gainsbourg († 2. März 1991), in der Film- und Musikbranche tätig waren. Im Alter von 13 Jahren debütierte sie in ihrem ersten Kinofilm als Tochter von Catherine Deneuve in Élie Chouraquis «Paroles et Musique». Kurz darauf gewann sie 1986 den César Award für die vielversprechendste Schauspielerin für ihre Darstellung in Claude Millers L'Effrontée.