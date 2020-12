Bild 13 / 15

Legende: 07.7.2012 An diesem Tag wurde in Libyen der Allgemeine Nationalkongress gewählt, nachdem der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi nach einem kurzen Bürgerkrieg am 20. Oktober 2011 in Sirte getötet worden war. Der Konflikt, in den auch die UNO und die Nato involviert waren, nahm seinen Anfang am 18. Februar bei Massenprotesten in der Hafenstadt Bengasi. Keystone