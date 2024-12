Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist 100-jährig verstorben.

Das bestätigt seine Stiftung in Atlanta . Zuvor hatten mehrere US-Medien übereinstimmend seinen Tod vermeldet.

Carter regierte die Vereinigten Staaten von 1977 bis 1981.

Jimmy Carter war ein Erdnussfarmer, der infolge des Watergate-Skandals und des Vietnamkriegs 39. Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Carter starb am Sonntagnachmittag in seinem Haus in der Kleinstadt Plains im US-Bundesstaat Georgia, mehr als ein Jahr nachdem er sich in ein Hospiz begeben hatte. Kein Präsident wurde älter als Carter.

In Plains verbrachten er und seine Frau Rosalynn, die im November 2023 im Alter von 96 Jahren starb, die meiste Zeit seines Lebens, schrieb eine von Carter und seiner Frau gegründete Stiftung, die seinen Tod bestätigte.

