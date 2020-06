Auf den Wänden des neuen Trianon-Denkmals in Budapest sind die Namen aller Ortschaften eingraviert, die Ungarn vor hundert Jahren an die Nachbarländer verloren hat.

Gerade hat Ungarns mächtigster Mann, Regierungschef Viktor Orban, ein Foto von einem alten Globus ins Internet gestellt. Darauf sind die Umrisse Grossungarns zu sehen, des Landes vor 1920, bevor wegen des Vertrags von Trianon viel ungarischer Boden an Nachbarländer ging, an Rumänien zum Beispiel. Orbans Provokation ist eine Antwort auf eine Entgleisung des rumänischen Präsidenten: Der hatte – absichtlich mit affigem ungarischen Akzent – behauptet, die ungarische Minderheit in Rumänien wolle rumänisches Land an Ungarn zurückgeben.

So krud ist Orban normalerweise nicht, wenn es um den Vertrag von Trianon geht. Er nutzt das Trauma von Trianon geschickt, das viele Ungarinnen und Ungaren auch hundert Jahre später noch umtreibt – und er sorgt vor allem dafür, dass dieses Trauma weiterlebt, dass die Wunde nicht verheilt. Einerseits mit Symbolen: Den 4. Juni, den Tag der Unterschrift auf dem Vertrag von Trianon, hat Viktor Orban zum Tag der «nationalen Einheit» erklärt. Er schickt den ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern jedes Jahr hunderte Millionen Franken. Und er hat ihnen die ungarische Staatsbürgerschaft angeboten - samt Wahlrecht in Ungarn. Das bringt ihm Stimmen. Im ungarischen Parlament kann Orban durch die neuen Auslandungarn zwar höchstens zwei Sitze gewinnen. Diese beiden Sitze können aber entscheidend sein für die absolute Mehrheit, für Orbans Macht.

Orban redet nie davon, Landesgrenzen zu verschieben, er will nicht zurück ins alte Grossungarn. Mit Symbolen und Geld hat er aber eine Art neues virtuelles Grossungarn erschaffen, einen zusammenhängenden politischen und kulturellen Raum. Und seine Partei Fidesz distanziert sich nicht von jenen wenigen Rechtsextremen, die nach wie vor alte, grossungarische Grenzen fordern. Manchmal tauchen solche Gedanken in Veröffentlichungen – Büchern, Liedern – auf, die die Regierung unterstützt.

Dafür, dass das Trauma von Trianon in Ungarn weiterlebt, soll jetzt auch ein neuer Lehrplan sorgen. Schulkinder sollen mehr lernen über Heimatschutz, Nation und Familie; am Ende der Schulzeit sollen sie stolz sein auf Ungarn. Trianon muss in ungarischen Schulen als «Friedensdiktat» gelehrt werden, nicht einfach als «Friedensvertrag». Damit, sagen Kritiker, liefere der Lehrplan die Bewertung gleich mit. Ungarn: nur Opfer. Die anderen: nur Täter. Schülerinnen und Schüler lernten so nicht selber zu denken, lernten bloss auswendig. Eine weitere Befürchtung: Aus Angst vor Bestrafung könnten Lehrpersonen im Klassenzimmer andere Meinungen, Debatten gar nicht mehr zulassen. Die ungarische Regierung hingegen sagt: Es sei überall so, dass die Werte der Mehrheit bestimmten, was Kinder lernen sollen.

In diesen Tagen wird in der ungarischen Hauptstadt Budapest ein Denkmal fertig gebaut, gleich beim Parlament: eine hundert Meter lange Rampe, die in den Boden hineinführt. Auf den Wänden aus schwarzem Stein sind die Namen all jener Orte eingraviert, die Ungarn vor hundert Jahren wegen des Vertrags von Trianon verloren hat. Es ist ein Denkmal für Viktor Orban; er weiss, dass viele Ungarinnen und Ungarn seinen Umgang mit Trianon schätzen. Es ist kein Zufall, dass seine Partei Slogans wie «nie mehr Trianon, nie mehr fremde Mächte» benutzt, wenn sie über aktuelle Politik – den abweisenden Umgang mit Flüchtlingen, mit der Europäischen Union zum Beispiel – spricht.