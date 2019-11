Bologna brachte den Hochschulen die neuen Abschlüsse Bachelor und Master. Für diese hatten die Studierenden eine vorgeschriebene Anzahl Punkte zu erreichen, woraus sich in etwa die Studiendauer ergab. Das Punkte-System sollte einen Wechsel erleichtern - von Fach zu Fach, aber auch zwischen den verschiedenen Hochschulen, in der Schweiz und in Europa.