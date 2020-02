Legende:

Der Wandel in Südafrika setzte Ende der Achtzigerjahre ein – auch unter dem Druck des Auslands. 1990 kündigte der damalige Präsident de Klerk zunächst Reformen an und erfüllte damit wesentliche Forderungen des ANC. Wenig später kam auch Mandela frei. Im Bild ist er zu sehen auf einer Kundgebung am 1. April 1990 in Port Elizabeth.

Reuters