Oberflächlich betrachtet wirkte der Kommunismus in Ungarn freundlicher als anderswo, toleranter. Hilton etwa eröffnete in Budapest sein erstes Hotel hinter dem Eisernen Vorhang. Schlecht ging es den Leuten trotzdem; die Wirtschaft war marode, Ungarn hatte die höchste Selbstmordrate in ganz Osteuropa.

Die Wandel ging schliesslich vom Regime selbst aus, unter dem Eindruck der Öffnungen in der Sowjetunion. 1988 wurde der 76-jährige Langzeit-Parteichef János Kádár gestürzt. Die neuen Machthaber liessen andere Parteien zu. 1989 bestatteten sie den ermordeten Volkshelden Imre Nagy öffentlich – er war 1956 bei den Sowjets in Ungnade gefallen, die Umstände seines Todes waren lange ein Tabu gewesen. 300’000 Menschen kamen an seine Beerdigung, sie wurde zu einer Art Schuldeingeständnis der Kommunisten. Deren Ära endete danach still und leise am runden Tisch mit der Opposition.