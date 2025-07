Bei der aktuellen Hitzewelle in Frankreich sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien sind zwei Männer am Strand infolge der Hitze ums Leben gekommen.

Es gebe zwei Tote nach hitzebedingten Beschwerden, sagte die französische Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Mehr als 300 Menschen seien von Rettungskräften notversorgt worden. Nähere Details nannte die Ministerin zunächst nicht. Wie der Sender France Info später berichtete, starb ausserdem ein Bauarbeiter bei Arbeiten am Fussballstadion von Auxerre.

Neuer Temperaturrekord in der Region Paris

Am Dienstag waren weite Teile Frankreichs von Hitze überzogen worden. Für 16 Departements einschliesslich der Millionenmetropole Paris galt die höchste Warnstufe Rot. Im Süden und in Zentralfrankreich kletterten die Temperaturen örtlich teils auf mehr als 41 Grad Celsius, in Paris wurden 38 Grad gemessen. Medienberichten zufolge war es an manchen Orten in Frankreich am Dienstag so heiss wie noch nie in einem Juli seit Messbeginn.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Die Hitzewelle führt in Grossbritannien (hier das Baitings Reservoir in Ripponden) zu ausgetrockneten Flussläufen. Bildquelle: Keystone/ADAM VAUGHAN. 1 / 11 Legende: Die Hitzewelle führt in Grossbritannien (hier das Baitings Reservoir in Ripponden) zu ausgetrockneten Flussläufen. Keystone/ADAM VAUGHAN

Bild 2 von 11. Nicht nur für die Flüsse ist es zu heiss in Grossbritannien, sondern auch für die Menschen auf der Insel. (London). Bildquelle: Reuters / Kevin Coombs. 2 / 11 Legende: Nicht nur für die Flüsse ist es zu heiss in Grossbritannien, sondern auch für die Menschen auf der Insel. (London) Reuters / Kevin Coombs

Bild 3 von 11. Wegen des heissen Sommerwetters Welken in Drebkau im Osten Deutschlands die Blätter von Sonnenblumen. Bildquelle: IMAGO / Andreas Franke. 3 / 11 Legende: Wegen des heissen Sommerwetters Welken in Drebkau im Osten Deutschlands die Blätter von Sonnenblumen. IMAGO / Andreas Franke

Bild 4 von 11. Manche werden äusserst kreativ, um der Hitze zu trotzen. (Gjakova, Kosovo). Bildquelle: Reuters / Valdrin Xhemaj. 4 / 11 Legende: Manche werden äusserst kreativ, um der Hitze zu trotzen. (Gjakova, Kosovo) Reuters / Valdrin Xhemaj

Bild 5 von 11. Bei solchem Wetter ist Trinken und Eincremen angesagt... (Athen, Griechenland). Bildquelle: Reuters / Stelios Misinas. 5 / 11 Legende: Bei solchem Wetter ist Trinken und Eincremen angesagt... (Athen, Griechenland) Reuters / Stelios Misinas

Bild 6 von 11. ... oder man sucht sich ein gemütliches Plätzchen im Schatten. (Paris, Frankreich) . Bildquelle: Reuters / Tom Nicholson. 6 / 11 Legende: ... oder man sucht sich ein gemütliches Plätzchen im Schatten. (Paris, Frankreich) Reuters / Tom Nicholson

Bild 7 von 11. «T-Shirt und Hose sind überbewertet!», findet wohl dieser Mann, der bei fast 40 Grad leicht bekleidet über den Hauptbahnhofplatz in Köln radelt. Bildquelle: IMAGO / Hanno Bode. 7 / 11 Legende: «T-Shirt und Hose sind überbewertet!», findet wohl dieser Mann, der bei fast 40 Grad leicht bekleidet über den Hauptbahnhofplatz in Köln radelt. IMAGO / Hanno Bode

Bild 8 von 11. In Valencia haben die Stadtbehörden Nebelanlagen aufgestellt, die für Abkühlung sorgen. Bildquelle: Keystone/MANUEL BRUQUE. 8 / 11 Legende: In Valencia haben die Stadtbehörden Nebelanlagen aufgestellt, die für Abkühlung sorgen. Keystone/MANUEL BRUQUE

Bild 9 von 11. Die griechische Ehrengarde in Athen muss während der Wache mit Wasser versorgt werden. Bildquelle: Keystone/KOSTAS TSIRONIS. 9 / 11 Legende: Die griechische Ehrengarde in Athen muss während der Wache mit Wasser versorgt werden. Keystone/KOSTAS TSIRONIS

Bild 10 von 11. Für betagte Personen ist die Hitze eine Belastung. Jegliche Abkühlung ist im Seniorenheim Chatelet in Belgien willkommen. Bildquelle: REUTERS/Yves Herman. 10 / 11 Legende: Für betagte Personen ist die Hitze eine Belastung. Jegliche Abkühlung ist im Seniorenheim Chatelet in Belgien willkommen. REUTERS/Yves Herman

Bild 11 von 11. Ein riesiges Thermometer an der Wand des Hauptsitzes der UNO-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) im deutschen Bonn zeigt 39 Grad Celsius an. Bildquelle: REUTERS/Wolfgang Rattay. 11 / 11 Legende: Ein riesiges Thermometer an der Wand des Hauptsitzes der UNO-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) im deutschen Bonn zeigt 39 Grad Celsius an. REUTERS/Wolfgang Rattay Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Seit Mittwochmittag gilt die höchste Warnstufe nur noch für vier Gegenden. Weiterhin bleiben mancherorts Schulen sicherheitshalber aber geschlossen. Am Abend zogen vielerorts Unwetter auf. Der Donnerstag verspricht etwas Abkühlung.

Mehr als 40 Grad auf Sardinien

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien sind zwei Männer am Strand infolge der Hitze ums Leben gekommen. In der Nähe der Gemeinde Budoni an der Ostküste erlitt ein 75 Jahre alter Mann einen Schwächeanfall, von dem er sich nicht mehr erholte, wie die Rettungsdienste mitteilten.

Legende: Auch in der italienischen Hauptstadt sorgten die hohen Temperaturen für mehrere Einsätze von Ambulanzen, darunter auch an der Spanischen Treppe. AP Photo/Andrew Medichini

An einem Strand bei San Teodoro, ebenfalls an der Ostküste, starb ein 60-jähriger Mann. Auf Sardinien überschritten die Temperaturen in den vergangenen Tagen mehrfach die Grenze von 40 Grad.