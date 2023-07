Hitze in Griechenland: Nicht nur auf Rhodos, sondern auch für das Festland von Griechenland warnte die Feuerwehr vor grosser Waldbrandgefahr. «Uns stehen noch schwierigere Zeiten bevor», sagte ein Sprecher am Samstag im Staatsfernsehen. Die Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes seien unter Kontrolle gebracht worden. Sie flammen jedoch immer wieder auf, weil alles vertrocknet sei, hiess es weiter.

Legende: Menschen im Athener Stadtteil Monastiraki gehen an einer Nebelmaschine vorbei, um sich abzukühlen. (20. Juli 2023) Keystone/AP Photo/Petros Giannakouris

Im Norden Griechenlands gab es am Samstag vielerorts Werte um die 40 Grad. Sogar auf den meisten Inseln der Ägäis herrschen Temperaturen über 38 Grad. Am Sonntag werden im Süden Griechenlands Werte bis 45 Grad erwartet, wie das meteorologische Amt mitteilt. Die Hitzewelle wird nach Angaben von Meteorologen mit kleinen Schwankungen auch in der kommenden Woche andauern. Am Mittwoch wird ein neuer Höhepunkt mit Temperaturen um die 46 Grad in Südgriechenland erwartet.

Hitzewelle und Unwetter in Italien: Auch die italienischen Meteorologen erwarten für Anfang kommender Woche eine neue Hitzewelle. Temperaturen von 47 bis 48 Grad seien dann zwischen Sardinien und Sizilien möglich, schreibt der Wetterdienst Ilmeteo.it. Der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe registrierte am frühen Samstagnachmittag 40 Grad in Palermo, der Hauptstadt Siziliens. In Syrakus im Südosten Siziliens wurden am Samstag laut Zeitungsberichten 46.4 Grad gemessen. In Rom waren es 37 Grad.

Legende: Menschen kühlen sich am Strand von Mondello in Palermo ab. (18. Juli 2023) Keystone/ EPA/Igor Petyx

Unterdessen richteten schwere Unwetter in Nord- und Mittelitalien am Samstag zum Teil erhebliche Schäden an. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste. Der Wetterdienst der Region Emilia-Romagna, deren Hauptstadt Bologna ist, meldete heftige Gewitter auch aus den Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. In der Provinz Ravenna wurden laut Nachrichtenagentur Ansa 14 Menschen verletzt, unter anderem von herabstürzenden Bäumen.

Leichte Entspannung in Spanien: Am Freitag war es unter anderem mit 32 Grad in Madrid für die Menschen relativ erträglich. Heiss soll es aber am Sonntag werden, an dem auch die spanischen Parlamentswahlen stattfinden. Wie der staatliche meteorologische Dienst Aemet vorhersagte, werden in Teilen Südspaniens 40 Grad erwartet.