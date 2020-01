Seit dem 13. August 2012 mussten Asylsuchende, die ohne gültiges Visum per Schiff nach Australien einreisten, entweder in Nauru oder auf der Insel Manus in Papua-Neuguinea (PNG) ein sogenanntes «Offshore-Verfahren» oder ein «Drittlandsverfahren» durchlaufen. Bei der Offshore-Bearbeitung wurden die Asylsuchenden in Australien in Gewahrsam genommen und einer Gesundheits-, Sicherheits- und Identitätskontrolle unterzogen, bevor sie zwangsweise nach Nauru oder PNG überstellt und sich in diesen Ländern der Bestimmung ihres Flüchtlingsstatus unterziehen mussten. Dieser Prozess konnte oftmals Jahre dauern – eine Unsicherheit, die – in Kombination mit den inhumanen Lebensbedingungen in den Lagern – viele Internierte in die Verzweiflung trieb, in Depression, Selbstverstümmelung und Suizid.

Asylsuchende, die – wie Behrouz Boochani – am oder nach dem 19. Juli 2013 per Boot in australischem Hoheitsgebiet eintrafen, unterliegen zusätzlich einem dauerhaften Niederlassungsverbot in Australien, selbst nachdem sie als Flüchtlinge akzeptiert sind. Zwischen Juli 2013 und Dezember 2014 wurden mehr als 1300 männliche Asylbewerber in das «Regional Processing Center» (RPC) auf Manus Island in PNG geschickt. Dieses Zentrum sollte nur erwachsene Männer aufnehmen. Mehr als 1350 Männer, Frauen und Kinder wurden in das RPC in Nauru geschickt.

Für Flüchtlinge, die keine Aufnahme in einem Drittland finden, sieht die Zukunft düster aus. Einige können entweder vorübergehend oder dauerhaft in Nauru oder PNG bleiben – allerdings meist gegen den Widerstand der örtlichen Bevölkerung, die sie als Konkurrenten für Arbeitsplätze ablehnt. In jüngerer Zeit stimmten die Vereinigten Staaten zu, einige (aber nicht alle) Flüchtlinge aus Nauru und PNG umzusiedeln, unter ihnen auch Behrouz Boochani. Neuseeland hat ebenfalls ein Neuansiedlungsangebot erweitert. Aber Australien lehnt es bisher ab. Laut Innenminister Peter Dutton gäbe die Option Neuseeland den Flüchtlingen eine Möglichkeit, «durch die Hintertür» nach Australien zu gelangen.

Obwohl die Vorkehrungen für die Offshore-Bearbeitung weiterhin bestehen, wurden seit 2014 keine neuen Asylbewerber nach Nauru oder PNG überstellt (das Lager Manus ist inzwischen geschlossen). Die Regierung behauptet, ihre Politik sei für den Rückgang der Zahl der Boote verantwortlich, weil sie das Geschäft der Menschenschlepper zerstört habe. Flüchtlingsexperten dagegen weisen darauf hin, schon seit Jahren Bootsflüchtlinge von der australischen Marine auf See abgefangen und zur Umkehr gezwungen werden – auch dies in Verletzung internationaler Abkommen, die es untersagen, Asylsuchende in eine Gefahrenzone zurückzuschicken, aus der sie geflohen sind. Von den meisten der zurückgeschobenen Flüchtlingsboote ist nicht bekannt, ob sie ihre Ausgangsziel erreicht haben oder ob die Schiffe auf dem Rückweg gekentert und die Insassen ertrunken sind. Die australische Regierung hat alle Aktivitäten auf See zur «Geheimsache» erklärt.