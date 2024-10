Das ist passiert: Am Mittwoch wurde auf dem Gelände eines staatlichen Luft- und Raumfahrtunternehmens in der Nähe von Ankara ein Anschlag verübt. Dabei wurden insgesamt 7 Personen getötet, darunter eine Angreiferin und ein Angreifer. Nach neusten Angaben wurden 22 weitere Personen verletzt.

Das Ziel des Angriffs: Tusas ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen Agentur für Verteidigungsindustrie, vier der fünf Opfer waren bei dem Unternehmen angestellt. Die Firma ist unter anderem ein bedeutender Produzent von Kampfflugzeugen und Drohnen. Laut dem Analysten Murat Yetkin setzt die Türkei Drohnen sowohl im Kampf gegen die PKK als auch gegen die Terrormiliz IS ein.

Legende: Nach dem Anschlag patroullieren türkische Soldaten vor dem staatlichen Rüstungsunternehmen. Reuters/Stringer

Das weiss man über die Verantwortlichen: Offiziell hat sich noch niemand zu diesem Anschlag bekannt. Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya sagte, der Angriff trage die Handschrift der PKK, der türkischen Arbeitspartei. Wenn die PKK Anschläge begehe, bekenne sie sich jeweils dazu, sagt der freie Journalist Thomas Seibert, der in Istanbul lebt. «Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass eine linksextreme Organisation namens DHKP/C hinter dem Anschlag steckt.» Diese habe schon häufiger Einrichtungen des türkischen Sicherheitsrates angegriffen.

Das ist die PKK: Die kurdische Arbeiterpartei PKK ist in der Türkei verboten. In der EU und in manchen Ländern gilt sie als terroristische Vereinigung und ist auch verboten. In der Schweiz ist sie nicht verboten. Das Ziel der Partei ist, je nach Interpretation, ein unabhängiger Staat oder ein autonomes Kurdistan innerhalb der türkischen Grenzen. Sie verfolgt sozialistische Ideen.

Das ist die DHKP/C: Sie wurde 1978 gegründet. Übersetzt heisst sie revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front. Sie will den türkischen Staat zerschlagen, um eine klassenlose kommunistische Gesellschaft auf marxistisch-leninistischer Grundlage zu errichten.

Stand der PKK in der Türkei: Die ultranationalistische Partei MHP hat überraschend eine mögliche Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan thematisiert. Die MHP ist Erdogans Regierungspartner. Ihr Chef Devlet Bahceli hatte dies jedoch an eine Entwaffnung der Terrororganisation geknüpft. Spekulationen zufolge wollten Extremisten innerhalb der PKK diesen Prozess stören, kolportiert Journalist Seibert.

Das war die Reaktion des türkischen Staates: Die türkische Armee hat Ziele in Nordirak und Nordsyrien aus der Luft angegriffen. Man habe «32 terroristische Ziele zerstört», teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit.